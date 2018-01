Comienza “un verano de película” en Vicente López

Un amplio abanico de estilos, épocas, directores e historias que ofrecerá el séptimo arte a lo largo de todo enero, en cuatro locaciones de Vicente López, en el marco de una nueva edición de Vecino Vecine “Un verano de película”.

Lumiton, Museo del Cine Usina Audiovisual, Quinta Trabucco, Torre Ader y el Centro Cultural Munro serán los cuatro escenarios en que los vecinos disfrutarán del mejor cine.



Desde Martin Scorsese hasta Paul Verhoeven, pasando por Terrence Malick y el cine de animación.





La entrada es libre y gratuita en cada una de las funciones. A continuación, la programación.



Lumiton, Museo del Cine Usina Audiovisual



LUNES 15

20 HS. Mi viaje a Italia – E1

Dir. Martin Scorsese

Il mio viaggio in Italia – Documental – 120 min–Italia– 1999 | +13



LUNES 22

20 HS El chico que conquistó Hollywood.

Dir. Nanette Burstein y Brett Morgen

The Kid Stays in the Picture – Documental– The Kid Stays in the Picture – 91 min – Estados Unidos – 2002 | +13



LUNES 29

20 HS Jodorowsky's Dune

Dir. Frank Pavich

Documental – 83 min – 2013 – Estados Unidos | + 16



Quinta Trabucco - Cine al aire libre. Se suspende por lluvia



VIERNES 12

20 HS. Capitán Fantástico

Dir: Matt Ross.

Captain Fantastic – Comedia dramática – 118 min – 2016 – Estados Unidos | + 13

Reparto: Viggo Mortensen



VIERNES 19

20 HS. La sed del mundo

Dir. Thierry Piantanida, Baptiste Rouget - Luchaire

La soif du monde

Documental - 2012 -101 min. - Francia | ATP



VIERNES 26

20 HS. El árbol de la vida Dir. Terrence Malick

Drama - The Tree of Life - 2011 - 133 min. - Estados Unidos | + 16

Reparto: Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn



Torre Ader – Cine al aire libre. Se suspende por lluvia



JUEVES 11

20 HS. Mejor imposible

Dir. James L. Brooks

As Good As It Gets - Comedia romántica - 1997 - 138 min - Estados Unidos | + 13



JUEVES 18

20 HS. El día de la marmota

Dir. Harold Ramis

Groundhog Day - Comedia romántica. - 1993 - 101 min. - Estados Unidos | ATP



JUEVES 25

20 HS. Apolo 13

Dir. Ron Howard

Apollo 13 - Aventura - 1995 - 140 min. - Estados Unidos | + 13



Centro Cultural Munro



MARTES 9

20 HS. Seven

Dir. D. Fincher.

Thriller - 1995 - 127 min. - Estados Unidos | + 18



MIÉRCOLES 10

20 HS. Thelma & Louise

Dir. Ridley Scott.

Drama - 1991 - 128 min. - Estados Unidos | + 16



MARTES 16

20 HS. Perros de la calle

Dir. Quentin Tarantino.

Reservoir Dogs - Thriller - 1992 - 99 min. - Estados Unidos | + 18



MIÉRCOLES 17

20 HS. Punto límite

Dir. Kathryn Bigelow.

Point Break - Acción - 1991 - 125 min.- Estados Unidos | + 18



MARTES 23

20 HS. Tiempos violentos

Dir. Quentin Tarantino.

Pulp Fiction - Thriller - 1994 - 153 min. - Estados Unidos | + 18



MIÉRCOLES 24

20 HS. Bajos instintos

Dir. Paul Verhoeven.

Basic Instinct - Thriller - 1992 - 125 min. - Estados Unidos | + 18



MARTES 30

20 HS. Teniente corrupto

Dir. Abel Ferrara

Bad Lieutenant - Drama - 1992 - 96 min. - Estados Unidos | + 18



MIÉRCOLES 31

20 HS. ¿Quieres ser John Malkovich?

Dir. Spike Jonze

Being John Malkovich - Comedia - 1999 - 112 min. - Estados Unidos | + 13

Verano Animado (Centro Cultural Munro)



MARTES 9

18 HS. El libro de la vida

Dir. Jorge R. Gutiérrez

The Book of Life - 2014 - 95 min. - Estados Unidos



MIÉRCOLES 10

18 HS. Kung Fu Panda

Dir. Mark Osborne y John Wayne Stevenson

2008 - 95 min.- Estados Unidos



MARTES 16

18 HS. Bee Movie. La historia de una abeja

Dir. Simon J. Smith y Steve Hickner

2007 - 90 min. - Estados Unidos



MIÉRCOLES 17

18 HS. Dragon Ball Z: La batalla de los dioses

Dir. Masahiro Hosoda

Doragon Bôru Zetto: Kami to Kami - 2013 - 85 min - Japón



MARTES 23

18 HS. Minions

Dir. Kyle Balda y Pierre Coffin

2015- 91 min. - Estados Unidos



MIÉRCOLES 24

18 HS. La vida secreta de tus mascotas

Dir. Chris Renaud y Yarrow Cheney

The Secret Life of Pets - 2016 - 87 min. - Estados Unidos



MARTES 30

18 HS. La era del hielo

Dir. Chris Wedge y Carlos Saldanha

Ice Age - 2002 - 75 min. - Estados Unidos



MIÉRCOLES 31

18 HS. Pollitos en fuga

Dir. Peter Lord y Nick Park

Chicken Run - 2000 - 84 min. - Reino Unido