En el conurbano se reciben 3.000 llamados por fin de semana en casos de secuestros virtuales

Unas 3.000 llamadas en casos de secuestros virtuales se reciben por fin de semana en el Conurbano y en el 10 por ciento de ellas las víctimas pagan el rescate debido a la desesperación del momento.

La cifra se desprende al cruzar los datos de los hechos denunciados y aquellos que no lo fueron, que alcanzan a casi el 70 por ciento, explicó el licenciado en Seguridad Pública, Luis Vicat, en declaraciones a Diario Popular.



Vicat sostuvo que el primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires son los sitios más afectados, sobre todo en los lugares más poblados como La Matanza, Quilmes o Lomas de Zamora, y le siguen más atrás el Gran Rosario y la Capital Federal.



El especialista detalló que, entre las características más comunes de esta modalidad, el grueso de los intentos se produce entre la noche y la madrugada de viernes y sábados, mientras que en algunas ocasiones los grupos actúan con inteligencia previa mínima y en otros se mueven "al voleo".



"Esta modalidad comenzó a fines de los 70 en las cárceles de Estados Unidos y después vino para las de acá. Con el tiempo y las medidas de seguridad, migró y hoy el 90% de las llamadas se hace desde afuera de los penales", precisó Vicat, quien enseguida explicó que "hay que aclarar que no se trata de secuestros, sino que es una tentativa de estafa o defraudación, porque se origina en el engaño".



Al respecto, resaltó que "estimativamente, unas 50 o 60 personas por día son víctimas de esto", es decir que pagan el rescate".



"Anualizando la cifra, podría decirse que durante 2017 hubo en el Conurbano unos 15 mil damnificados por este accionar. La mayoría no lo denuncia por vergüenza de haber caído o por temor a represalias. Te dicen ‘sabemos dónde vivís, te tenemos ubicado y si hacés la denuncia nos vamos a enterar'. Es mentira, pero la gente no lo sabe", advirtió.



Sobre el modus operandi, señaló que "hay secuestros con inteligencia previa mínima y otros que no la tienen, son tomados al voleo y llaman probando a toda la manzana", aunque hay algo que es moneda corriente: "Eligen ciertos días, como los viernes y los sábados en horas nocturnas o de madrugada".



"En esas horas seguramente hay gente de la casa que ha salido o no se encuentra. Es más fáctible que un adolescente no esté esos días que un martes. Y se realizan alrededor de las 2:00 porque a esa hora la gente está durmiendo o cansada. Es más permeable a este 'acting' que hacen los operadores del secuestro virtual", remarcó.