Horóscopo correspondiente al sabado 6 de enero de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Pida ayuda para poder resolver problema laboral en este día domingo. La seguridad en los afectos le dará un respiro y una sensación de descanso de las que no querrá desprenderse. Sugerencia: proyecte y decida su vida como realmente espera.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- La búsqueda apunta a otro fin, tenga en cuenta su interés y decida con seguridad esa compra inmobiliaria. Los afectos estarán a pleno, disfrute de lo que supo conseguir. Sugerencia: las decisiones hay que tomarlas, el momento siempre llega y no hay que temer.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Se verá involucrado en situación embarazosa y molesta. No se desespere si no logra ese acercamiento que tanto desea. A veces las cosas no pueden ser. Deje pasar el tiempo. Sugerencia: siempre buscar la parte positiva de las cosas, hay razones que no podemos ver debido a la emoción que prima sobre la mente.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Nerviosismo que termina bien. Tiene una sospecha acerca de una persona de su entorno que es errada. La concreción de un proyecto se produce a partir de un diálogo. Sugerencia: saber disculpar y admitir que todos nos equivocamos es una de las primeras cosas que debemos hacer.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Verá hoy con sus propios ojos la verdad develada de situación que hasta hace poco era muy confusa. Se declara una posibilidad de rehacer una relación que ocupa sus pensamientos desde hace tiempo. Sugerencia: buscar siempre el lado positivo de las cosas, buscar el aprendizaje.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Situación amorosa nueva que tiene los matices que usted desea. Descubrimiento. Las cosas se le darán como espera en el plano laboral, es hora de comenzar de nuevo. Sugerencia: captar las virtudes de los demás y deleitarse con ellas, ser feliz con los demás, todos valemos.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Laberinto de cristal en el amor, si no se sienta a aclarar lo que le pasa se complicarán las cosas. Hay un asunto pendiente atrasado que lo mantendrá alerta en el área laboral. Sugerencia: comprender que todo lo que se quiere no se puede.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Todavía existe la posibilidad de arreglo de vieja complicación que usted vivió. Su fuerza y su capacidad de decisión darán el resultado. Cuide su parte digestiva. Novedad que lo gratifica. Sugerencia: no suponer que los puntos finales son siempre puntos finales.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Lo llaman para concretar una entrevista de trabajo que le atrae mucho. La plenitud se despliega sin error ante situación que era tirante con alguien de su entorno afectivo. Sugerencia: calmar la ansiedad y hacer las cosas paso a paso.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Debería realizar esa inversión que tenía pensada y le daba temor realizarla, este es el momento. Los afectos tienen un rol muy importante frente a decisión, busque ese apoyo. Sugerencia: aprovechar la capacidad de reflexión típica de los capricornianos.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Particular llamado que genera expectativa, active su creatividad y acepte. Los afectos encuentran realización y plenitud. Diálogo acertado y proyecto en conjunto. Una conversación lo alerta sobre su dinero. Claridad. Sugerencia: aprender a ceder un poco más y no ser poco flexible.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- El cansancio llega inevitablemente por tensión y falta de conducta dietaria, cuide su estómago. No disperse su atención en proyectos sin sentido real ni fundamentos claros. Sugerencia: buscar descansar y respetar el descanso es parte de la vida.