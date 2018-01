San Isidro tiene más de 6 mil contendores en la vía pública

San Isidro es uno de los municipios que más contenedores tiene en la vía pública para separar residuos. Durante 2017 superó los 6 mil, que están distribuidos en las calles y espacios públicos de todas las localidades.

Hay tres tipos de contenedores: verdes de tapa negra para residuos húmedos u orgánicos, amarillos para envases de plásticos, y azules para papel y cartón (Ver Qué depositar en cada contenedor).



“San Isidro es uno de los distritos que más contenedores tiene en la vía pública. Trabajamos cada vez más en cuestiones de reciclado para disminuir la cantidad de basura que va a los rellenos sanitarios y para crear un hábito entre los vecinos para que separen la basura”, señaló el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.



“Hay que destacar la tarea de los vecinos que realizan en su domicilio una separación de la basura. El fin del circuito del reciclado tiene un beneficio económico que va a la cooperadora del Hospital Materno Infantil”, cerró Tomás Rodríguez de la Subsecretaria de Espacio Público.



Qué depositar en cada uno



1.860 CONTENEDORES AMARILLOS



Depositar envases livianos de plástico (PET) como botellas de agua, tarros de yogurt, botellas de productos de limpieza, bandejas de corcho blanco, tubos de PVC, agrupadores de plástico que unen las latas, embalajes de corcho blanco, bolsas de plástico, latas de conserva y de bebidas, envases de cosmética personal, ambientadores, bandejas y bolsas de aluminio, papel de aluminio y film transparente. También envases tetrabrik (vino, jugos, leche, etc.).



No arrojar: recipientes de contaminantes no reciclables como ramas, escombros, animales muertos, etc.



Reciclar una tonelada de plásticos equivale a ahorrar 1,5 toneladas de petróleo.



133 CONTENEDORES AZULES



Colocar papel y cartón que no estén sucios. A los sobres hay que quitarles las ventanillas de plástico (que se tiran en el contenedor amarillo) y a los cuadernos, las espirales (que irán al de restos de húmedos u orgánicos). Es recomendable plegar o doblar las cajas al máximo para que ocupen menos espacio.



No arrojar: residuos húmedos u orgánicos, recipientes de contaminantes no reciclables, ramas, animales muertos, escombros, etc.



4.078 CONTENEDORES VERDE TAPA NEGRA



Son para residuos húmedos u orgánicos (restos de comidas, verduras, ropas viejas, etc.) y todo aquello que no se pueda reciclar como por ejemplo, pañales, papel sucio, latas metálicas de dulces, conservas, restos de la actividad personal diaria, etc. Deben estar perfectamente embolsados y cerrados.



No arrojar: restos de podas, cortes de pasto, escombros, etc.