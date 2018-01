La Colonia para la Tercera Edad de San Fernando está a pleno

Los abuelos sanfernandinos disfrutan de una gran variedad de actividades que les ofrecen las Colonias. “Este servicio es muy bueno e importantísimo para ellos, que durante muchísimos años trabajaron para que la ciudad sea lo que es hoy. El Intendente Luis Andreotti hace mucho hincapié en esta colonia, y en todo lo que aporta el Municipio para ella. Cada año tenemos más abuelos participando”, dijo el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso.

La Tercera Edad disfruta a pleno y con entusiasmo del verano, con las múltiples actividades ofrecidas por la colonia que se desarrolla durante la semana en el Polideportivo N° 3, sito en 9 de Julio y río Luján, como también en el Polideportivo N° 4, exclusivo para la Tercera Edad.



Carlos Traverso, Secretario de Educación, Deporte y Contención Social del Municipio, expresó su satisfacción por su desarrollo: “Como todos los años, el lunes arrancaron las actividades de la Colonia para la Tercera Edad; muy contentos porque tantos abuelos las estén disfrutando. Año a año, el Municipío invierte muchísimo en esta actividad deportiva y recreativa para la Tercera Edad y hoy, tenemos este lugar hermoso y los vemos disfrutar desde la mañana hasta la tarde en las dos piletas que pueden utilizar, jugando al tejo, al sapo, actividades lúdicas dentro del quincho o caminar o almorzar en el predio”.



Y agregó: “Este servicio que les brinda el Municipio es muy bueno e importantísimo para ellos, que durante muchísimos años trabajaron para que la ciudad sea lo que es hoy. El Intendente Luis Andreotti hace mucho hincapié en esta colonia, y en todo lo que aporta el Municipio para ella. Va creciendo, y cada año tenemos más abuelos participando”.



María, vecina de Santa Catalina, que disfrutaba de la pileta, dijo: “Está buenísimo, es lo mejor que hay. Me siento espléndida, radiante. Lo mejor que hizo Andreotti es esto, vale la pena”.



En tanto, al borde de la pileta, Rodolfo, vecino de San Fernando, agregó: “La estoy pasando genial. Es el segundo año que vengo, estoy muy conforme, la gente es macanuda y nos tratan muy bien. Es nuestro momento de disfrutar, cuando uno es grande como nosotros y gracias a Dios nos dan la oportunidad. Y recomiendo también caminar por Victoria, San Fernando y Virreyes que están totalmente cambiados, y no parecen lo mismo. Nunca vimos una ciudad chica como San Fernando convertida en grande”.



Mientras, Roberto de Virreyes, junto a su compañero Oscar, de San Fernando, disputaban un partido de tejo a la sombra de los árboles. Oscar dijo: “Venimos todos los años al Polideportivo 3, nos entretenemos, pasamos el día al aire libre con la familia y con buenos compañeros. El que le gusta ir a la pileta va, y el que quiere juega al tejo”. Y Roberto agregó: “Quedo cansado de tanto jugar, porque hago mucha actividad. Me siento bien a mis 88 años, y aprovecho. Recomiendo a todos los jubilados que vengan a disfrutar esto, que es muy bueno para nosotros porque se hace ejercicio”.



Traverso finalizó recordando que “los mayores de 55 años pueden acercarse al Polideportivo N° 4 en Madero y Sobremonte, o venir al Polideportivo N° 3 en 9 de Julio y el río, donde se llevan a cabo las actividades. Estaremos todo enero y febrero, así que los esperamos. Ya hay muchísimos inscriptos, y año a año superamos las expectativas. Hoy, vemos acá a los abuelos disfrutando, haciéndose amigos y participando de muchísimas actividades que tendrán durante todo el verano”.