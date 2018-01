Miles de chicos ya se divierten en la Colonia de Verano

Esta semana comenzó una nueva edición de la Colonia de Verano en San Martín, el ciclo gratuito organizado por el Municipio para chicos de 6 a 12 años y para personas con discapacidad, durante todo el mes en seis sedes.

En la primera quincena, 3.650 chicos ya disfrutan de las actividades recreativas y deportivas, como las clases de natación y aprendizaje de técnicas básicas, fútbol, handball, vóley, rugby, tenis y distintos juegos grupales, entre otros.



El presidente del Concejo Deliberante, Diego Perrella, visitó la sede del Parque San Martín y al respecto destacó: “Nos llena de orgullo contar con estos lugares de esparcimiento y recreación que se multiplican todos los años, y que nos permiten llegar a muchas familias que no tienen la posibilidad de irse de vacaciones”.



Además, en esta edición se incorporaron talleres de circo, plástica, ajedrez y básquet a cargo de Eduardo “Tola” Cadillac, basquetbolista retirado y ex jugador del Deportivo San Andrés.



Las actividades están divididas por edades, y cada grupo de 25 chicos está a cargo de una pareja pedagógica integrada por un profesor de educación física y un auxiliar. Además, cada una de las sedes cuenta con un director, cinco coordinadores, personal de logística y guardavidas.



Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, Oscar Minteguía, añadió: “Estamos muy contentos con esta séptima edición consecutiva, cada año llegamos a más chicos en los centros deportivos y también en los barrios con la colonia itinerante. Logramos un espacio muy seguro e inclusivo, donde los niños la pasan bien, juegan y comparten sus valores”.



La Colonia de Verano se realiza simultáneamente en el Complejo Natatorio Municipal, el Centro Municipal de Educación Física (CeMEF), en los parques San Martín e Yrigoyen, en el campo de deportes del Colegio Lasalle y en el Club Mitre; y por otro lado, en el Parque José Hernández asisten 200 adolescentes de los Centros Juveniles de la ciudad.



Además, más de 200 chicos mayores de 6 años, jóvenes y adultos con discapacidad participan de la Colonia que se desarrolla en el Parque San Martín, y disfrutan de las piletas y de actividades deportivas, educativas y recreativas.



Asimismo, se calcula que cerca de 2.500 chicos participarán de la “Colonia en los Barrios”, la iniciativa que recorre distintos puntos de la ciudad con juegos y deportes para los niños que, por diversas circunstancias, no pueden anotarse en la Colonia diaria.



Todos los días, los participantes de la Colonia cuentan con una vianda nutricional acorde a las necesidades diarias -desayuno, almuerzo y merienda-; con traslado gratuito a cargo de 80 micros provistos por el Municipio; y con servicio médico permanente.



Además, al finalizar cada jornada una cooperativa de trabajo, inscripta en el registro de empresas sociales del Municipio, se encarga de la limpieza y acondicionamiento de los lugares.



La iniciativa, organizada por la Secretaría de Desarrollo Social e implementado por la Dirección de Colonias y Actividades Recreativas junto con la Subsecretaría de Educación, tiene como eje pedagógico el respeto por la diversidad, a partir del cual el equipo organiza las actividades diarias.



Colonia de Verano para Adultos Mayores



Hasta el 26 de enero estará abierta la inscripción a la Colonia de Verano para Personas Mayores, que se llevará a cabo durante el mes de febrero en el Parque San Martín.



Para anotarse, los interesados deberán concurrir personalmente con el DNI original y fotocopia a cualquiera de los Centros de Atención al Vecino (CAV), de lunes a viernes de 8 a 15, ubicados en ubicados en José León Suárez -Av. Márquez 3200-; en Billinghurst -Primera Junta 5865-; en Villa Maipú -Estrada 2499-; en Chilavert -Artigas 5900-; y en Villa Ballester -Pueyrredón 2734-.



También tienen la posibilidad de anotarse, de 8 a 15, en el mostrador del hall central del Palacio Municipal -Belgrano 3747-, o comunicarse al 4830-0535/ 5197-7244.