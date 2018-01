El intendente de Tigre recorrió uno de los 17 polideportivos municipales, donde más de 15.000 vecinos, entre niños y adolescentes de 2 a 17 años y adultos mayores de 50, realizan actividades deportivas y recreativas. Este año habrá clínicas de fútbol, tenis y hockey. La inscripción continúa abierta en turnos mañana y tarde.

En el inicio de las Colonias de Verano 2018 de Tigre, el intendente Julio Zamora recorrió el Polideportivo Domingo Faustino Sarmiento, uno de los 17 centros deportivos municipales que esta temporada recibirán a más de 15.000 niños, jóvenes y adultos mayores del distrito.



"Nuestros vecinos disfrutan de una infraestructura única en el Gran Buenos Aires. Aquellos que quizás con sus papás no pueden salir de vacaciones, tienen un lugar para venir a hacer actividades, reunirse con amigos y pasar un verano divertido", señaló Zamora al recorrer las renovadas instalaciones, entre ellas los nuevos vestuarios para una mejor comodidad de los vecinos. Y añadió: "La colonia es también un lugar para promover e inculcar valores como la amistad, la solidaridad, el esfuerzo y el sacrificio".



El municipio cuenta con 15 establecimientos con pileta semiolímpica climatizada, siendo Tigre el único distrito en Sudamérica con esa cantidad de natatorios. Además, todos los centros deportivos cuentan con personal especializado para la realización de actividades físicas. El municipio busca consolidar la existencia de un polideportivo cada 20.000 habitantes, por lo que próximamente se inaugurará el N° 18 en el barrio La Mascota, de Benavídez, que también contará con pileta climatizada.



"Apuntamos a no ser solo una colonia de verano, también se brindarán herramientas deportivas en clínicas de fútbol, hockey y tenis para usar también las escuelas de iniciación deportiva y que los chicos durante el año puedan seguir sus actividades, lejos de los peligros de la calle", expresó el subsecretario de Deportes, Mariano Lorenzetti.



Las actividades incluyen: formas básicas de movimientos para los más pequeños; juegos pre-deportivos socializadores y cooperativos; deportes como vóley, softbol, handball, natación y atletismo; y otras disciplinas como danza, patinaje artístico, gimnasia y yoga. También hay actividades especiales como: taller de huerta y taller de tenis; escuelas abiertas de verano; escuela de natación y escuela de campo; y pileta libre los viernes, sábados, domingos y feriados. Además, se sumarán clínicas deportivas en fútbol, hockey y tenis para el disfrute de los jóvenes.



Georgina Cosciani, profesora del Polideportivo Sarmiento, comentó: " Hacemos con los chicos muchas actividades de campo y especialmente en la pileta, realizamos técnicas de natación y juegos para aquellos que aún no aprendieron a nadar. Estoy muy feliz porque el municipio apueste a las colonias. La idea es combinar recreación y aprendizaje, para que aquellos que vienen puedan continuar el resto del año aprendiendo en el polideportivo".



Como en años anteriores, dentro del programa de actividades recreativas se destacan también las excursiones al Parque Aéreo Euca y al Bioparque Temaikén. En ambos circuitos, los chicos son acompañados por profesores, coordinadores y médicos de los polideportivos.



La inscripción continúa abierta en todos los polideportivos, en turno mañana (9 a 12.30 hs) y tarde (13.30 a 17 hs). Para más información, puede ingresar al Facebook: DeportesTigre o comunicarse a través de las líneas telefónicas de las instituciones, que se encuentran en la página web: www.tigre.gov.ar/polidepo rtivos.



Acompañaron también al jefe comunal durante la recorrida: el concejal Luis Samyn Ducó; el director general de Programas Deportivos, Julio Nocioni; la directora general de Polideportivos, María José Lima; el director del Polideportivo D. F. Sarmiento, Maximiliano González; entre otros