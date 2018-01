04/01/2018 - 17:41 | Deportes / Angelici presentó los refuerzos de Boca y no esquivó la presión: "La Libertadores es el gran objetivo" Herramientas: Compartir: El presidente de Boca, Daniel Angelici, aseguró hoy que "el gran objetivo" del club para este año es la Copa Libertadores y señaló que están "confiados" por el trabajo que se está haciendo en la pretemporada, donde presentó a sus refuerzos Julio Buffarini y Ramón Ábila, a la espera de la firma del lateral izquierdo Emmanuel Mas. "Tenemos un plantel de jerarquía, con Buffarini y Abila y tratamos de seguir con las negociaciones para poder sumar a los jugadores que nos pidió el cuerpo técnico", enfatizó el presidente de la institución en conferencia de prensa.



Angelici presentó oficialmente a Julio Buffarini y Ramón "Wanchope" Abila como nuevos refuerzos del plantel que dirige Guilermo Barros Schelotto.



El mandatario boquense confirmó además que ya firmó el contrato con el defensor Emanuel Mas, quien llega del fútbol turco, pero aclaró que no se hizo la presentación oficial porque espera que le sea devuelto el contrato.



"Yo tenía el sueño de estar acá, y con todo lo que tiene para jugar este club es un desafío. Ahora las sensaciones son de felicidad y estar acá es un objetivo que tenía. Esta camiseta es muy pesada y exige. Creo que estoy preparado y tengo ganas de hacerlo", expresó Abila, quien llegó desde Huracán.



A su vez, Buffarini indicó que "el tema San Lorenzo quedó en el pasado", luego de las críticas que recibió por parte de la parcialidad azulgrana cuando eligió recalar en Boca. .



Angelici, por su parte, indicó que están negociando, pero básicamente "esperando" lo que suceda con Carlos Tevez y su relación con el club chino Shanghai Shensua, para poder concretar el regreso a la entidad.



"La otra incorporación que queremos hacer es Gustavo Gómez, y luego de eso veremos. Siempre digo que esto es Boca y el mercado de pases está abierto", sentenció el presidente boquense.

Frentes abiertos.

Dentro de las negociaciones que mantiene Angelici para seguir reforzando el plantel del entrenador Guillermo Barros Schelotto, la de Mas está prácticamente cerrado.



"Mas acaba de llegar esta mañana y ya se han firmado los contratos. No está en la presentación oficial porque estamos esperando que nos devuelvan el contrato y por prudencia no lo presentamos. El ya firmó", explicó.



Sobre Carlos Tevez no hubo avances, ya que el presidente explicó que siguen "en la misma posición", ajenos a la negociación sobre la rescisión con el Shanghai Shenhua.



"Seguimos en la misma posición. Sus abogados y representantes están trabajando. Cuando sea un jugador libre nos sentaremos a hablar con él. Al día de hoy tiene firmado un contrato con el club chino", sostuvo.



Uno de los pedidos importantes del "Mellizo" Barros Schelotto es reforzar la zaga central de la defensa, donde el apuntado es Gustavo Gómez, quien cedería dinero para poder ponerse la camiseta de Boca.



"Estamos negociando con el Milan y lo queremos incorporar.



Si se da esta llegada ya hablamos con el técnico de que estaríamos bien. Después, somos Boca, y si hay algo que pueda sumar lo hablaremos", dijo.



Por último habló sobre la posibilidad de Nicolás Gaitán, uno de los sueños del "xeneize", pero sobre quien no quiere "generar falsas expectativas".



"Hoy tiene un contrato en el Atlético Madrid que acá no se puede pagar. Tengo buena relación con el presidente, fue claro y me dijo que va a tratar de venderlo porque invirtió 25 millones de euros en él. Y si no lo puede vender quiere un préstamo y que le paguen el contrato entero del jugador. Ni siquiera era un problema pagar un porcentaje del pase, sí su salario, eso lo hace imposible", finalizó.