El gobierno amplió permiso para emitir deuda externa en 15.000 millones de dólares

El Gobierno dispuso hoy la ampliación de un permiso para emitir deuda externa por 15.000 millones de dólares, a través de bonos con jurisdicción en los Estados Unidos e Inglaterra.

La medida -que se encuadra en el programa financiero para este año- se tomó a partir de un decreto del Ministerio de Finanzas, publicado en el Boletín Oficial.



"Amplíase en valor nominal 15.000 millones de dólares o su equivalente en otra moneda, el monto dispuesto en el artículo 1° del Decreto N° 29 del 11 de enero de 2017, quedando facultado el Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional a los efectos de su ejecución", según el primer artículo del texto oficial.



Ese decreto facultó al Ministerio de Finanzas a tomar deuda por hasta 20 mil millones de dólares, a incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales de Nueva York y Londres.



En el decreto publicado este jueves, se encomendó al "Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional a proceder a la registración ante la "Securities and Exchange Comission" (SEC) de los Estados Unidos de un monto de bonos que no supere la suma del valor nominal autorizado por el artículo 1° del presente y sus sucesivas ampliaciones, si las hubiere, que podrán ser emitidos en una o más transacciones".



Finanzas recordó que a partir de la decisión que se tomó en enero del año pasado, hasta el momento se han efectuado colocaciones de deuda por un total de 13.357.465.000 millones de dólares.



A la vez, puntualizó que por medio de una resolución del 14 de junio de 2017, se dispuso la registración ante la SEC de un monto de hasta 12.500 millones de dólares.



En total, el Gobierno ya autorizó un monto de 47.500 millones de dólares para endeudarse bajo jurisdicción extranjera.



Fuentes de Finanzas indicaron a NA que se trata de una autorización que se otorga todos los años, que no es de endeudamiento, sino que es una herramienta que da flexibilidad para elegir la jurisdicción que más convenga según el momento del mercado.



El ministro de Finanzas, Luis Caputo, había indicado que el plan es que en 2018 se emitan alrededor de 15.000 millones de dólares en el mercado internacional.