04/01/2018 - 16:25 | Zonales / San Isidro Más de 120 mil abuelos disfrutaron de puerto libre en 2017 en San Isidro Herramientas: Compartir: ver más imágenes “Este espacio no sólo es mi segundo hogar sino también mi lugar en el mundo”, dice Ana tras terminar su clase de zumba. A su lado, sus compañeras comparten la frase y empiezan a contar entre risas un sinfín de anécdotas. Sin lugar a dudas, la felicidad es lo que predomina en Puerto Libre y el 2017 no fue la excepción. Más de 120 mil adultos mayores disfrutaron el año pasado de este predio de más de cinco hectáreas junto al río, sede del programa para la tercera edad “Juventud Prolongada”.



“Estamos muy felices por el año que tuvimos con récord de visitas. Es muy lindo ver cómo los abuelos se revitalizan con las actividades, encuentran nuevas amistades y mejoran su calidad de vida”, expresa Antonio De Pasqua, director de Tercera Edad del Municipio.



En este centro recreativo, para personas mayores de 60 años, se organizan caminatas; clases de folklore, tango y rock; talleres de plástica y pintura; actividades acuáticas como natación y gimnasia en el agua; juegos y recreación; yoga y estiramiento; tejo, croquet, bochas; entre otras actividades. El lugar está perfectamente equipado: tiene dos salones de usos múltiples, un quincho climatizado, salones para diferentes talleres, sala de video, playón polideportivo, pileta de natación, canchas para hacer deportes, biblioteca, mesas y sillas, y mucho espacio verde.



“Durante este año trabajamos para mejorar no sólo nuestras actividades sino también las instalaciones. Llevamos a cabo la ampliación del salón principal, colocamos nuevo piso con cerámicos de alto tránsito, remodelamos y modernizamos las oficinas, caminos y construimos nuevos baños”, cuenta Pasqua.



El Programa tiene también con un equipo médico que realiza periódicamente chequeos para tener acceso a las actividades físicas y permite tener la historia clínica de cada socio. Además, ofrece un servicio gratuito de traslado en micro desde distintos puntos distribuidos en el partido.



Para más información, comunicarse al 4580-3122 / 3123