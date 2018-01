Actividades gratuitas para toda la familia en San Isidro

El Municipio ofrece del 19 de enero al 25 de marzo una gran variedad de propuestas al aire libre en distintos puntos del partido. Música en vivo, teatro, cine en la playa, carnaval y el festival Parador Konex son algunas de las opciones.

¿Quién dijo que quedarse durante el verano en la ciudad es aburrido? El Municipio de San Isidro ofrece del 19 de enero al 25 de marzo el ciclo Humor de Verano, una gran variedad de actividades gratuitas para que toda la familia disfrute.



Música en vivo, teatro, cine en la playa, un carnaval multitudinario, la movida joven del festival Parador Konex en San Isidro, son sólo algunas de las propuestas que se llevarán a cabo al aire libre en distintos puntos del partido.



“Este verano, como siempre, no paramos y organizamos una intensa programación para toda la familia, gratuita, de amplio espectro y de excelente nivel en cada una de las localidades. Esto se trata de pasarla bien, en comunidad y con la gente apropiándose del espacio público y de estos escenarios a cielo abierto”, expresó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria general de Cultura de San Isidro.



PROGRAMACIÓN



Taller de hip hop/ danza urbana + show sorpresa



Este taller invita a mover el cuerpo al ritmo del hip hop, reggaeton, break dance y pop. Con coreografías simples, enseñará los pasos básicos de estos ritmos. Sobre el final, una coreo en una ronda de “freestyle” y show sorpresa para los más pequeños.



¿Cuándo?

-Viernes 19/1 a las 18:00 en Barrio Santa Rita (Yerbal y Gorriti, Boulogne). Si llueve pasa al 25/1.

-Viernes 16/2 a las 18:00 en Barrio La Cava. Si llueve pasa al 22/2.



Show de Tito y Coloso



Tito y Coloso contarán con escenas dinámicas e interactivas un viaje hacia el bosque encantado, donde encontrarán personajes para morirse de risa. Títeres gigantes, voces en off, teatro de imagen, música, suspenso, humor y emoción.



¿Cuándo?



-Sábado 20/1 a las 18:30 en la Plaza Brown (Independencia y Soldado de Malvinas, Villa Adelina). Si llueve pasa al domingo 21/1.

-Viernes 26/1 a las 18:30 en la plaza de Bernardo de Irigoyen y Capitán Juan de San Martín, Boulogne. Si llueve pasa al jueves 1/2.



Los Amados



Romanticismo, boleros, humor, mambo, merengues y cha cha cha de la mano del “Chino” Amado son la justa combinación de lo kitsch logrando la más exquisita fusión entre el teatro, el humor, la época dorada del bolero y la música latinoamericana. Únicos ganadores de todos los premios del género: Premios ACE, Premio María Guerrero, Premio Estrella de mar, Premio Teatros del mundo, Premio Florencio Sánchez, Premio Ricardo Rojas, Premio Carlos Gardel, Premio Bienal de arte joven.



¿Cuándo?

-Sábado 27/1 a las 20:30 en Juan B. Justo y Av. Centenario, Beccar. Si llueve pasa al domingo 28/1.

-Sábado 24/2 a las 20:30 en Plaza Castiglia, Don Bosco y Garibaldi, San Isidro. Si llueve pasa al 25/2.



Los bla bla y su show tranquimanso



“¿Qué tenés ganas de hacer?” Ese es el puntapié inicial a partir del cual cada uno de los integrantes del grupo elije una escena, una canción, un espacio de libertad. Números clásicos, estrenos, estructuras para habitar con tranquilidad y precisión, con intensidad y fluidez, con el cuerpo y las palabras. Un juego serio y disparatado cuyas reglas oscilan entre el aparente caos de lo espontáneo y las certezas de orden rítmico que por lo bajo conducen hacia un destino estipulado, pero cuyo camino siempre es diferente.



¿Cuándo?

-Sábado 17/2 a las 20:30 en la Plaza Belgrano (Céspedes y Deán Funes, Villa Adelina). Si llueve pasa al 2/3.



Las hermanas misterio. “servicio de respuestas”



Las Hermanas Misterio, Olga, Trini y Rubí, recorren los caminos del mundo en su carromato dispuestas a darle respuesta a todas aquellas preguntas que el público tiene y no puede responder. Hasta que un día el buzón que contiene todas las preguntas presenta un gran problema y ellas deberán iniciar un viaje único para resolverlo. Con música en vivo y mucho humor, Las Hermanas Misterio invitan al público a ser parte de este delirante periplo.



¿Cuándo?

-Viernes 23/2 a las 18:30 en la Plaza Carlos Gardel (Guido y Roma, Beccar). Si llueve pasa al jueves 1/3.



Tango y milonga callejera



Todos los domingos, desde el 21 de enero al 25 de marzo, en la Plaza 9 de Julio, Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez.



A las 19:30: Clases de baile con "El Morocho" y Zulma Ríos. A las 20:00: milonga, bailarines y orquesta en vivo.

18/2: orquesta típica en vivo La Juan D'Arienzo. Si llueve pasa al 25/2.

11/3: orquesta en vivo “Orquesta Romántica Milonguera”. En caso de lluvia, pasa al 25/3.



Folklore



Los más destacados intérpretes y ballets del género se reúnen en su clásico encuentro mensual.



¿Cuándo?

-27/1 (Si llueve pasa al 3/2) y 24/2 (Si llueve pasa al 3/3). De 18:30 a 19:00, clase de danzas tradicionales argentinas a cargo de la Prof. Marta Iborra. A partir de las 19:00, artistas zonales, regionales y nacionales: grupos de canto, músicos, danza y ballets.



Bicicine en la Playa



Películas + Food Trucks, a las 21:00, en la playa de arena de Pacheco y el río, Martínez. Se suspende por lluvia.



Películas

-Viernes 2/2: Cinema Paradiso (Nuovo Cinema Paradiso). Dirigida por Giuseppe Tornatore es una historia de amor por el cine. Narra la historia de Salvatore, un niño de un pueblito italiano en el que el único pasatiempo es ir al cine. Subyugado por las imágenes en movimiento, el chico cree ciegamente que el cine es magia; pero, un día, Alfredo, el operador, accede a enseñarle al pequeño los misterios y secretos que se ocultan detrás de una película. Salvatore va creciendo y llega el momento en el que debe abandonar el pueblo y buscarse la vida. Treinta años después, recibe un mensaje, en el que le comunican que debe volver a casa.



-Sábado 3/2: Los Goonies (The Goonies). Dirigida por Richard Donner, cuenta la historia de Mikey un niño de trece años que junto con su hermano mayor y sus amigos forman un grupo, "los Goonies". Un día deciden subir al desván de su casa, donde su padre guarda antigüedades. Allí encuentran el mapa de un tesoro perdido del siglo XVII, de la época de los piratas, y deciden salir a buscarlo repletos de espíritu aventurero.



-Domingo 4/2: Amor a la carta. Dabba (The Lunchbox). Bajo la dirección de Ritesh Batra la historia se sitúa en Mumbai donde cada día miles de amas de casa envían la comida a sus maridos a su lugar de trabajo a través de un eficiente y específico sistema de transporte. Un error en una de estas entregas pone en contacto a una joven con un hombre anodino. Juntos van construyendo un mundo de fantasía a través de notas que acompañan a la comida, lo que supone una amenaza para la vida real de cada uno. Esta película habla de la diferencia entre la vida que soñamos y la que vivimos, y del coraje que hace falta para convertir en realidad nuestras fantasías.



Carnaval en San Isidro



-Sábado 10/2, a partir de las 19:00, en Martínez. Salida del desfile: Av. Fleming y Juncal. Si llueve pasa al domingo 11/2

-Lunes 12/2, a partir de las 19:00, en Boulogne. Salida del desfile: Av. Rolón y Olazábal. Si llueve pasa al martes 13/2



Parador Konex en San Isidro



Espacio que ofrecerá Food Trucks, actividades artísticas para todas las edades, clases de danza y un escenario al que subirán Les Ivans Circo, Triciclo, Louta, Lo'Pibitos y Él Mató a un Policía Motorizado.



¿Cuándo?

-Sábado 3 de marzo a las 16:00. Centro Municipal de Exposiciones (Del Barco Centenera y el río, San Isidro). Si llueve pasa al 4 de marzo.