Despidos masivos en la municipalidad de Tres de Febrero

Una importante cantidad de empleados que ocupaban cargos públicos en diferentes áreas de la Municipalidad de Tres de Febrero fueron removidos en las últimas horas de sus puestos de trabajo sin recibir respuestas claras por parte de los responsables del distrito que encabeza Diego Valenzuela.

Los trabajadores concurrieron el martes, como habitualmente lo hacen, para cumplir con sus tareas diarias, pero se enteraron de la disposición por medio de una carta que los esperaba el primer día hábil de este 2018.



En total son unos 400 empleados los cesanteados, algunos de los cuales remarcaron que no se trata de una cuestión de dinero los motivos de sus respectivas despidos.



“Contrataron a 30 personas para servicios urbanos, o sea que no es un tema de falta de presupuesto porque esta gente ingresará con un sueldo mayor al nuestro”, comentó Beatriz una de las trabajadoras echadas.



En ese sentido, precisó: “Soy madre de tres hijos y uno de ellos es discapacitado. No hicieron si quiera un análisis de la situación en la que se encontraba cada empleado al momento de concretar los despidos”.