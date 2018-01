San Fernando ampliará su Costanera Pública Municipal recuperando terrenos de Marina del Norte

El Municipio planteó una renovación histórica para mejorar el lugar que disfrutan los vecinos. En su última sesión, el HCD aprobó de forma unánime la restitución de las tierras a partir de la concesión que la empresa privada ya cumplió, y que el predio sea gestionado en su totalidad por el Consorcio Parque Náutico, lo que significaría un mejor servicio para las embarcaciones, nuevos ingresos para obras municipales y un mayor acceso público al río. ver video

Tras una espera de más de 30 años, los terrenos concesionados desde 1985 donde hasta ahora funcionaba Marina del Norte S.A. volverán a ser de administración pública del Municipio de San Fernando. Los vecinos recuperarán una Costanera Pública Municipal que por su ubicación, extensión y belleza, será única en todo el primer corredor norte del conurbano bonaerense. El HCD de San Fernando aprobó unánimemente la determinación no renovar la concesión.



Santiago Aparicio, Presidente del HCD, sostuvo: “Es una alegría acompañar la decisión del Ejecutivo, que es la determinación del pueblo de San Fernando que elige todos los fines de semana ir a la Costanera Municipal y al Parque Náutico a disfrutar, compartiendo unos mates en familia o tomando sol. Y es una responsabilidad trabajar y gestionar cada día para que más parte de la Costa tomada por los privados pase a la administración, uso y goce del Municipio”.



En este sentido, explicó que la explotación de los terrenos será a través del consorcio mixto Parque Náutico. “Ha sido un modelo de gestión muy importante –aseveró-, con grandes dividendos para San Fernando, con superávit todos los años. Y que tiene una gestión excelente que uno la puede ver visitando el Parque Náutico, donde los privados y el Estado confluyen de manera exitosa. En estos más de 10 años, ha dado muchos resultados para el Municipio”.



El contrato de concesión del terreno que rige desde el año 1985 vencerá desde enero del 2018, y tras la determinación de la Comuna de no renovar, serán los sanfernandinos los que recuperarán el uso que será público. La concejal por el Frente Renovador, Alicia Andreotti, consideró que “es de gran importancia, es un predio muy grande, tan grande prácticamente como lo que hoy estamos administrando desde el Municipio porque la empresa Parque Náutico es mixta, con mayoría estatal, municipal que se ha venido desarrollando bien, sin fines de lucro, superavitaria, que ha gestionado muy bien”.



“Lo que acá primó –agregó-, fue el hecho de que había una política, que trascendía a los partidos políticos. Era algo que el pueblo se había apoderado y que el vecino lo pedía. Ningún concejal puede dar la espalda ni permanecer indiferente ante un hecho tan importante como este en donde se devuelven las tierras, no a esta generación, sino para las próximas generaciones. Era muy difícil si un concejal era indiferente o se oponía, porque podía interpretarse como que estaba defendiendo otros intereses que no eran los de los vecinos”.



Por otro lado, subrayó que “estas tierras tienen que ser devueltas el 1 de enero por lo que vamos a hacer los actos administrativos; el Ejecutivo tiene la autorización del HCD y se harán todos las acciones para que estas tierras vuelvan. Esperamos no tener que ir a la Justicia para que esto sea así y que el concesionario anterior cumpla con la entrega”.



El 18 de mayo de 2017 se ratificó la transferencia de la administración a manos de San Fernando, cuando la Gobernadora María Eugenia Vidal firmó la vigencia del Decreto 1.980/77, que establece que los Municipios ribereños poseen el derecho de uso, goce y explotación de las tierras aluviales de la costanera.



En representación del bloque del Frente para la Victoria, el edil Ignacio Álvarez, expresó: “Los sanfernandinos recuperamos el derecho a disfrutar de la Costa, de poder estar de manera gratuita y nos pareció que es importante como bloque acompañar esta política de Estado. Es un proyecto que han llevado a adelante muchos Intendentes, como fueron Gervasio Ipuche, Alfredo Viviant, Osvaldo Amieiro y, ahora, Luis Andreotti, y es una decisión del pueblo sanfernandino”.



Por su parte, la concejal por Cambiemos, Agustina Ciarletta, celebró que “más allá de las diferencias y colores políticos, hoy logramos reunirnos todos por algo mucho más importante, que es el derecho que tenemos los sanfernandinos de poder ir y disfrutar nuestro río. Y fue un decisión conjunta, de la Gobernadora Vidal y el Municipio de devolverle a San Fernando la Costa Municipal”.



Santiago Aparicio recordó que en caso de no producirse el desalojo, “La Provincia de Buenos Aires automáticamente puede hacer un decreto entregándole el predio al Municipio dado que las tierras aluvionales son bonaerenses, pero el uso, administración y goce son de San Fernando”.



Nuevo Aspecto de la Costanera



www.elcomercioonline.com.ar