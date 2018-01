03/01/2018 - 19:34 | Información General / Consumidores impugnarán en la justicia el aumento en el transporte Herramientas: Compartir: ver más imágenes El director de Consumidores Libres, Héctor Polino, anunció hoy que impugnará judicialmente los aumentos en el transporte porque no se realizaron audiencias públicas previas, y lo consideró un “incremento abusivo” que contradice fallos de la Corte Suprema de Justicia.

Polino vaticinó que se logrará obtener “fallos favorables porque el artículo 42 de la Constitución Nacional dice que en las relaciones de consumo, los usuarios tienen derecho a la información adecuada y veraz”.



Agregó que la justicia “entendió en infinidad de dictámenes que el mecanismo para arribar a esa información adecuada y veraz es el de las audiencias”.



En declaraciones a NA, recordó que el gobierno “está obligado a convocar por el aumento en trenes y colectivos a audiencias públicas previas a un aumento porque se trata de servicios públicos”.



El titular de la entidad de defensa del consumidor se preguntó “¿por qué para el subterráneo hay que convocar a una audiencia pública y por qué para el aumento de trenes y colectivos, que son igualmente servicios públicos, no se convoca a una audiencia?”.



Polino señaló que también denunciará los aumentos por “abusivos y desproporcionados”, y recordó que la Corte Suprema de Justicia “pidió en el fallo que frenó el tarifazo en el gas aumentos razonables y no abusivos, y este aumento del transporte es del 63%”.



“Uno puede prescindir de ir al teatro o comer afuera pero no del transporte público porque lo usa para ir a trabajar”, añadió Polino.



El dirigente de Consumidores Libres recordó que "cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvió, hace un par de años, aumentar el boleto del subterráneo sin la audiencia pública, la Justicia dejó sin efecto el aumento y hubo que convocar a una audiencia, al igual que en el caso de los taxis".