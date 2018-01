Franco Simone: “La música está gobernada por inútiles con poder”

El cantautor italiano afirma que se está ante una “dictadura musical” que ofrece “cosas inútiles y vacías” relegando al ostracismo “la libertad de expresión y los grandes talentos”. Sobre la Argentina: “Mi relación con el país es un regalo de la Providencia porque tengo mucho amigos”.

“Tenemos excelentes artistas pero lamentablemente existe una forma de dictadura musical que tienen algunas personas que no aman la música y son ignorantes con poder”, criticó con dureza el cantautor italiano Franco Simone sobre el panorama de la música actual.



Sostuvo que “en Italia este grupo de gente no sabe, como ocurre en todo el mundo, y decide lo que tenemos que escuchar, si esto no sucediese podríamos oír música mucho más interesante en la radio y la televisión, pero un noventa por ciento de lo que se emite no va a dejar ninguna huella porque son cosas inútiles, vacías que no tienen ningún contenido y esto no es por falta de talentos sino porque no hay libertad de expresión”.



“Lo que oigo en la radio no es digno de Domenico Modugno, Lucio Battisti, Giuseppe Verdi o de otras formas de arte como Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti o Galileo Galilei”, señalo el creador de Paisaje en dialogo con “Vamos por las Sobras” que emite por Radio Conexión Abierta de Buenos Aires.



Simone volvió a remarcar que “este es un problema general y sin solución por ahora porque existe una forma de dictadura cultural”.



Respecto a la televisión actual dijo que es un lugar “donde esta todo previsto, arreglado y con estrategias ya armadas” pero destaco su paso por el programa The Voice que realizo en Chile: “Cuando hice de coach en este programa me gusto porque era sin defensas y sin estrategias, salía al aire como soy y decía lo que pensaba”.



Sobre los video clips afirmo que no le gustan porque “mucho son innecesarios, si escucho a Mercedes Sosa no preciso de su figura porque cuando la oigo la considero la mujer más linda del mundo y me gusta imaginármela porque la imaginación te ofrece miles de opciones”.



Simone se considera un artista que realiza sus composiciones como consecuencia natural de sus pasiones porque “solo sigo mi pensamiento y mi conciencia”, y “cada autor tiene el deber de ser sincero en poner todas sus pasiones al servicio del público”. “No sé si soy un mal o un buen artista” pero lamenta que “mi forma de ser artista no es muy difundida”.