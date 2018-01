Boca, River, Banfield, Gimnasia de la Plata, Patronato, Tigre y Unión arrancan el año temprano

Con lo splanteles de Boca y River como estandartes, pero con otros cinco más, los planteles de Primera División arrancarán mañana la pretemporada de manera oficial para un año 2018 en el que tendrá un calendario cargado de competencias, con el Mundial de Rusia en el horizonte.

Aparte de Boca y River volverán al trabajo Banfield, Gimnasia de La Plata, Patronato de Paraná, Tigre y Unión de Santa Fe, aunque como siempre pasa en el primer día de vuelta al trabajo, la actividad se concentrará más en los análisis y mediciones de los jugadores.



A lo largo de la semana los diferentes planteles de Primera División volverán al trabajo, siendo Racing el más "rezagado" ya que arrancará el 8, directamente en la ciudad de Mar del Plata.



Los diferentes equipos ya tienen preparados algunos amistosos para comenzar la puesta a punto, y solo River hará gran parte de su pretemporada en el exterior, dado que volverá a hacerlo en Miami.



Este 2018 tendrá, además de la conclusión del torneo de la Superliga -15 fechas-, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y a mitad de año el Mundial de Rusia.



Así comienzan los equipos de Primera División las pretemporadas:

Argentinos Juniors: Vuelve el 4 de enero y tres días después partirá a Luján. El equipo de Alfredo Berti tiene tres amistosos programados hasta el momento: San Lorenzo (13-1 en el "Nuevo Gasómetro"), Flandria (17-1 en el Polo Hotel, Luján) y Comunicaciones (20-1 Jeep Park, Benavídez).

Arsenal: Retornará al trabajo el 3 de enero (se quedará en Sarandí), día en que será presentado oficialmente su nuevo DT, Sergio Rondina (reemplazó a Humberto Grondona). ¿Amistosos? Estudiantes de La Plata (13-1 en el predio de City Bell), Brown de Adrogué (17-1, en Sarandí) y Atlético Tucumán (19-1 en Sarandí).

Atlético Tucumán: uno de los equipos que jugará la Copa Libertadores iniciará la pretemporada el 3 de enero en el complejo "Oro de Agua", bajo las órdenes de Ricardo Zielinski.



Sus juegos de preparación serán ante Talleres de Córdoba (12-1, en Salta), Sport Recife (14-1, en Brasil), Gimnasia de La Plata (17-1, en La Plata) y Arsenal (19-1, en Sarandí).

Banfield: a la espera de la recuperación de su DT Julio Falcioni, el plantel -conducido por su ayudante Néstor Omar Piccoli- vuelve el 2 de enero en el predio de "Luis Guillón". Los amistosos, hasta el momento, serán ante Huracán (12-1 en Mar del Plata) y Newells (18-1, en Unión de Santa Fe).



Debuta por la fase clasificatoria 2 de la Copa Libertadores el 30 de enero ante Independiente del Valle de Ecuador.

Belgrano: tras el buen final de la mano de Pablo Lavallén, regresa a los entrenamientos el 4 de enero en Córdoba. Los dos amistosos confirmados son ante Newell's (13-1, en Rosario) y el clásico frente a Talleres de Córdoba (17-1). Buscan un tercer rival para el 20-1.

Boca: el líder de la Superliga volverá el 2 de enero y, un día más tarde, viajará a un hotel de la localidad bonaerense de Cardales. Por el momento, sus duelos de preparación serán ante Godoy Cruz (14-1, en Mendoza), contra Aldosivi (17-1, en Mar del Plata) y el Superclásico con River (21-1, Mar del Plata).

Chacarita: tras la salida de Walter Coyette y la llegada de Sebastián Pena, el "Funebrero" vuelve el 3 de enero en el complejo "UTA" de la localidad bonaerense de Moreno. El primer rival amistosos será Deportivo Morón (17-1, en UTA) y luego enfrentará a Estudiantes (20-1, en La Plata).

Colón: tras conseguir la continuidad de Eduardo Domínguez como DT, el "Sabalero" tiene previsto retornar el 4 de enero, y dividir la pretemporada entre Santa Fe y Paraná. Sus amistosos no están confirmados, pero jugaría ida y vuelta ante Newell's, en fecha a confirmar.

Defensa y Justicia: el conjunto de Juan Pablo Vojvoda tendrá un inicio de temporada interesante con la Copa Sudamericana en el horizonte. En cuato a los amistosos está previsto uno frente a San Lorenzo el 11-1 en Mar del Plata, a la espera de algunos refuerzos y posibles salidas.

Estudiantes: el "Pincharrata", ahora entrenado por Lucas Bernardi, comenzará sus trabajos de pretemporada el 3 de enero en el predio de City Bell. Por ahora solo tiene un amistoso confirmado: ante Arsenal, el 13-1, en su predio platense.

Gimnasia (LP): luego de la renuncia del entrenador Mariano Soso y el retorno de Facundo Sava, el "Lobo" debe reinventarse a partir del martes 2 de enero. Su único amistoso programado hasta el momento será el 20-1 ante San Lorenzo en Salta.

Godoy Cruz: la pretemporada se inicia el 3 de enero, en el predio "Coquimbito", con el flamante entrenador Diego Dabove ratificado como DT. Allí estará hasta el 14 de enero que cuando jugará ante Boca en el "Malvinas Argentinas". Luego viajará a Buenos Aires para disputar otros tres amistosos.

Huracán: el plantel, ya sin Ramón "Wanchope" Abila, volverá a juntarse el próximo 3 de enero en el Holiday Inn de Ciudad Evita. El entrenador Gustavo Alfaro tiene programados dos amistosos, ambos en Mar del Plata: 12-1 vs Banfield y el 16-1 el clásico ante San Lorenzo.

Independiente: la alegría de saber que Ariel Holan seguirá al frente del equipo le resolvió un problema a la dirigencia de Independiente. El plantel volverá a trabajar a partir del 4 de enero y sus amistosos, hasta el momento, serán Gimnasia de La Plata (13-1) y el clásico ante Racing (19-1), ambos en Mar del Plata.

Lanús: la primera experiencia de Ezequiel Carboni como entrenador de Primera División se iniciará el próximo 3 de enero, un día antes de partir a la ciudad bonaerense de Pinamar, donde permanecerá hasta el 10-1. El "Granate" jugará dos amistosos: Rosario Central (14-1 en Santa Fe) y Estudiantes de La Plata (18-1 en Santa Fe).

Newell s: la pretemporada para los de Juan Manuel Llop se iniciará el próximo 3 de enero en el predio de Bella Vista.

Tendrá una cargada agenda de amistosos, todos en Rosario: 13-1 vs Belgrano; 17-1 vs Huachipato de Chile; 20-1 vs Atlético de Rafaela; y existe la chance de un ida y vuelta ante Colón de Santa Fe, televisado por Fox Sports.

Olimpo: tras la salida de Rubén Darío Forestello y la contratación de Christian Bassedas será uno de los que más tarde regrese al trabajo, el 6 de enero, y estará hasta el 18 en Buenos Aires. En principio, tenía pautado un amistoso contra Unión de Santa Fe el 10-1, en Mar del Plata.

Patronato: los trabajos de pretemporada comenzarán el próximo 2 de enero en Paraná. Los dirigidos por Juan Pablo Pumpido programaron dos amistosos (quieren uno más) para el 17- 1 ante Atlético de Rafaela y el 20-1 contra Juventud de Gualeguaychú, ambos en la capital entrerriana.

Racing: el desembarco de Eduardo "Chacho" Coudet como DT y Diego Milito como secretario técnico genera ilusión en la "Academia", que volverá el 8 de enero directamente en Mar del Plata.

River: el "millonario" retomará su actividad el martes 2 de enero, y tras los chequeos de rutina con los médicos. El 5 el plantel viajará a Miami, en donde realizará la pretemporada y disputará un amistoso frente a Independiente Santa Fe de Colombia (el 14) y tiene previsto el Superclásico ante Boca, el 21 en Mar del Plata. El DT Marcelo Gallardo espera contar con los refuerzos para cuando el plantel viaje a Estados Unidos.

Rosario Central: con la continuidad de Leonardo Fernández confirmada, el plantel regresa el próximo 3 de enero en el predio de Arroyo Seco. Los amistosos confirmados son frente a Lanús (14-1) y Central Córdoba (18-1), ambos en Santa Fe.

San Lorenzo: con el objetivo de mantener el plantel que tiene, Claudio Biaggio afrontará su primera pretemporada como DT oficial del "ciclón", el equipo volverá a los entrenamientos el 3 de enero y tiene previstos cuatro amistosos ante Defensa y Justicia (el 11 de enero en Mar del Plata), Argentinos Juniors (el 13 en Buenos Aires), Huracán (el 16 en Mar del Plata) y Gimnasia y Esgrima La Plata (el 20 en Salta).

San Martín de San Juan: El plantel del "Santo" vuelve al trabajo el 4 de enero, en Mar del Plata. El único amistoso confirmado es el 13-1 frente a Unión de Santa Fe en la ciudad balnearia.

Talleres de Córdoba: empezará su pretemporada el próximo 3 de enero y un día después viajará a Salta hasta el 13. Dos amistosos confirmados hasta el momento, frente a Atlético Tucumán (12-1 en Salta) y el clásico contra Belgrano (17-1 en el estadio "Mario Alberto Kempes").

Temperley: el "Gasolero", con Gastón Esmerado como entrenador, regresa el próximo 3 de enero al trabajo.

¿Amistosos? Solo confirmado frente a Racing el 15 de enero.

Tigre: la primera experiencia de Christian Ledesma como entrenador será a partir del próximo 2 de enero. Los amistosos programados son frente a Fénix (13-1, predio Mis Marías), a Villa Dálmine (17-1), y Deportivo Morón (20-1).

Unión: arrancará la pretemporada el próximo 2 de enero en Santa Fe y a partir del 8 de enero la continuará en Mar del Plata. Sus amistosos de pretemporada confirmados serán frente a San Martín de San Juan (10-1), Aldosivi (13-1) y Defensa y Justicia (19-1).

Vélez: fue el pionero, porque el flamante DT Gabriel Heinze adelantó el regreso de las vacaciones para el 27 de diciembre, para conocer al plantel y ganar tiempo de trabajo. ¿Amistosos? Uno solo confirmado, el 13-1 en la Villa Olímpica contra Almirante Brown.

