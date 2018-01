Horóscopo correspondiente al lunes 1 de enero de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Paso que se adelanta, proyecto que se concreta ants de tiempo. Las perspectivas en lo afectivo atenuarían desdichas del pasado. La posibilidad de reconciliación es alta. Sugerencia: saber que siempre hay una punta de la que agarrarse para seguir luchando.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- No desanimarse frente a sugerencias que preocupan, tome de eso lo que realmente le sirve. La claridad en las palabras llevaría a desenlace feliz en entredicho con su pareja. Sugerencia: a veces hay que remar hacia el mismo lado que va la corriente, no por hipócrita sino por condescendiente.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Sería provechoso llegar a un acuerdo aunque no sea demasiado tentador. La misma situación que perturbó por malentendido podría repetirse en discusión con el sexo opuesto. Sugerencia: serenarse es la primer solución frente a un problema.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- La variedad en la forma de actuar no significa que falle en sus principios. Se probará frente a situación inesperada, confíe en usted. Los sueños pueden concretarse si colabora y cede. Sugerencia: la inteligencia se refleja en las actitudes de vida que tengamos también.



LEO (24 DE JULIO 23 DE AGOSTO)- No podría realizar compra programada por atraso en movimientos de papeles. La relación que tanto esperó daría un paso adelante, manéjese con la mayor naturalidad posible. Sugerencia: no quedarse sin dar lo que necesita, no ser egoísta con uno ni con los demás.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Habría modificaciones en su vida que harían variar momentáneamente sus actividades. Asegúrese de que todo sea revisado por persona de confianza, hay detalles que a usted se le escapan. Sugerencia: no perder la tranquilidad por cosas que no lo merecen.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Esponteneidad y agilidad se combinan en reunión muy productiva. Un mensaje que se preveía llega a tiempo y se confirma. No desatienda asuntos pendientes de papeles. Sugerencia: no distraerse y para eso aprender a delegar cosas para no estar tan atareado.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- La quietud a veces genera confusiones que no son tan necesarias. Reactive la creatividad y exponga sus puntos de vista. Plenitud en el campo de los afectos que ordenaría sus ideas y su tranquilidad. Sugerencia: hacerse escuchar aunque no quieran oir.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Asegurarse diálogo con personas idóneas darían chance de avanzar y programar suceso importante. La luz en el amor, sepa distinguirla y valorarla para no perderla. Sugerencia: aprender a ser objetivo para poder sacar conclusiones más claras.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Sabría interpretar propuesta y responder sabiamente. Mantenga espectativa. La oportunidad de recuperar vínculo familiar se aproxima, le dará un gran alivio y respiro. Sugerencia: siempre reveer las situaciones y tratar de no ser tan terminante.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Se verá envuelto sin suponer en hecho que termina bien. Las posibilidades de resurgir en lo laboral son muchas, vuelva a empezar. Mágicamente bien en los afectos. Sugerencia: aprender a convivir con los imprevistos, así es la vida.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Podría postergarse actuación laboral que habría estado pautada. Las posibilidades de reconocer sus errores del pasado estarían cerca, no lo postergue ni lo pase por alto. Sugerencia: la personalidad fuerte se demuestra en los grandes hechos.