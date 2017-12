Tigre acerca sus recomendaciones para el uso responsable de pirotecnia

En el marco de los festejos por fin de año, el municipio brinda una serie de consejos y precauciones para evitar accidentes en la utilización de fuegos artificiales.



El Municipio de Tigre comparte una serie de recomendaciones ante el uso de pirotecnia en estas fiestas, con el objetivo de evitar accidentes, molestias a vecinos y mascotas.



La División de Oftalmología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) estima que el 75% de las lesiones oculares en Navidad y Año Nuevo por la inadecuada manipulación de pirotecnia, seguida de los "corchazos" al abrir bebidas (15% de los casos) y las peleas callejeras o las balas perdidas y los incidentes de tránsitos.



Los cuidados a tener en cuenta:

-Si se usa pirotecnia, debe incluir la leyenda "Autorizado por el Renar" con el número de registro correspondiente y los datos del fabricante o el importador. La venta de artículos de alto poder a menores de 16 años está prohibida.



-Debe manipularse por adultos en lugares abiertos, lejos de edificios; no hay que guardarla en los bolsillos ni arrojarla contra muros, cajas de luz o de gas.



-No debe sostenerse con las manos ni colocarse en botellas o latas, sino que debe mantenerse en el piso.

-Si un producto no explota, no debe tocarse aunque la mecha parezca apagada. Hay que apagarlo con abundante agua y mantenerse lejos.



-No dejar los artículos al sol o cerca de fuentes de calor.



-No manipular fuegos artificiales si se bebió alcohol.



-Hay que saber que las chispas pueden prender fuego la ropa y causar heridas graves en los ojos. Las estrellitas no son inofensivas.

-No arrojar aerosoles al fuego.



-Si un petardo tiene mecha corta, es peligroso porque no da tiempo a encenderla y alejarse.



-Aunque las lesiones suelen ser relativamente leves, también provocan traumatismos graves.



Qué hacer en caso de accidente:

-Si toma fuego la ropa se lo debe sofocar envolviendo al accidentado con una manta o haciéndolo rodar por el suelo. Nunca debe caminar y menos correr.



-Lavar la zona lesionada con agua fría o helada, disminuye el edema y calma el dolor.



-Nunca colocar cremas, pomadas, ungüentos caseros o medicinales.



-Cubrir la zona afectada con paños limpios, toallas o sábanas.



-Concurrir al centro médico más cercano.



-En caso de accidentes con compromiso ocular, no tocar ni realizar ninguna maniobra sobre los ojos.



Ante cualquier situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con el Sistema de Emergencias Tigre (SET) al 4512-9999/8/7. O dirigirse al Hospital Oftalmológico Dr. Ramón Castillo en Lisandro De La Torre 1324 en la localidad de Troncos del Talar.