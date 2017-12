La ciudad de Buenos Aires batió récord de calor en 2017, con una temperatura media anual de 18°7

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó hoy que la Ciudad de Buenos Aires batió récord de calor durante este 2017 que está a punto de terminar, con una temperatura media anual de 18°7, la más alta de la que se tiene registro desde 1906.



En tanto, y mientras miles de viajeros se movilizaban para los festejos de Año Nuevo o iniciar sus vacaciones, el SMN confirmó que continuaba el alerta naranja que fue emitido este jueves por la ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores y también las altas temperaturas seguían registrándose en casi todo el país.



Pese al calor, fue intenso el movimiento de viajeros relacionado con el fin de semana largo por el 1ro de enero, los festejos de Fin de Año y el inicio del período vacacional de verano.



La terminal de ómnibus de Retiro presentaba un aspecto multitudinario, como así también se vieron muy concurridos los aeropuertos y las estaciones cabeceras de tren.



En cuanto a las rutas de salida de Buenos Aires, acaso porque los viajeros quisieron evitar los momentos de más calor, presentaron la curiosidad que el mayor flujo de vehículos se dio a media mañana del viernes y no durante la tarde-noche, como es habitual.



A la altura de Samborombón se registraron en ese momento del día unos 2.400 vehículos por hora, un promedio muy superior al registrado horas más tarde.



No obstante, este año se observó la particularidad que los dos fines de semana largo consecutivos obraron como un imán para que muchos optaran por tomarse la semana intermedia como descanso, y eso llevó a que estuviera más repartido el flujo de viajeros mientras el calor no daba tregua en la mayor parte del territorio nacional.



Este viernes, la temperatura alcanzó los 34.9° a las 17:00 horas en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el termómetro marcó los 40.60° en la ciudad de Santa Rosa, 39.8° en San Juan capital y 39.6°, en La Rioja. .



En tanto, para mañana sábado está previsto una mínima de 25° y una máxima de 36°. Por la mañana el cielo estará despejado o ligeramente nublado, con vientos leves del sector norte, y rotando al sector oeste.



Y para la tarde la nubosidad irá en aumento, estará muy caluroso con elevada sensación térmica y el tiempo desmejorará, y hay probabilidad de chaparrones y tormentas a partir de la noche. .



Para el domingo y último día del año, el SMN pronosticó una baja en las temperaturas en el área metropolitana de Buenos Aires, con una mínima de 19° y una máxima de 26°.



El cielo permanecerá nublado durante el día, con probabilidad de chaparrones y tormentas, vientos regulares a moderados del sector sur, rotando al sector este, y por la tarde se pronostican lluvias y chaparrones.



El nivel naranja de alerta hace referencia a que las altas temperaturas que están ocurriendo implican un riesgo moderado alto y pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.



Las altas temperaturas se registran desde hace varios días en casi todos el país.