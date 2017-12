Vidal enfrentó una protesta de guardavidas en Mar del Plata

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, protagonizó hoy un incidente en la ciudad de Mar del Plata al bajarse de la camioneta que la trasladaba para discutir con un grupo de guardavidas que le había bloqueado el paso como forma de protesta.



Vidal concurrió a la ciudad balnearia para inaugurar tres playas gratuitas y, cuando se retiraba en un vehículo oficial, un grupo de entre 15 y 20 guardavidas que reclamaba la incorporación de cuatro compañeros para cubrir puestos en playas locales le bloqueó el paso.



La mandataria bonaerense detuvo la marcha oficial, se bajó de la camioneta y enfrentó a los guardavidas, a quienes los criticó por "tirarse arriba de la camioneta" para protestar y los interpeló: "¿A ustedes les parece que esta violencia es la manera?".



El enojo de la gobernadora se debió a que los guardavidas le habían cortado el paso más de una vez: primero el auto oficial intentó salir por Avenida Félix U. Camet hacia Constitución y, como se lo impidieron, el chofer intentó otras dos maniobras para salir y en ambas ocasiones los manifestantes hicieron de barrera.



Vidal se bajó y enfrentó a los manifestantes: "Me voy a quedar en Mar del Plata ocho días. ¿A ustedes les parece que esta violencia es la manera? ¿Me tengo que bajar del auto para que esto no suceda?", señaló.



En la protesta participaba el secretario general del sindicato de guardavidas, Néstor Nardone, a quien se lo escucha en los videos que se registraron el momento tratando de defender su reclamo y al mismo tiempo pidiendo disculpas por el piquete, pero Vidal continuó con su crítica.



"Yo recibo a todo el mundo. ¿A ustedes les parece que esta es la manera en que nos tenemos que tratar, acá, con todo el tránsito cortado? Esta es la peor manera de vincularnos", sostuvo la dirigente de Cambiemos.



Vidal sostuvo que "la manifestación y la protesta es un derecho, la Policía no les va a pegar ni los va a reprimir, pero esta no es la manera".



"¿Se tienen que tirar arriba de mi camioneta cuando estoy saliendo?", les preguntó Vidal y, dirigiéndose a Nardone, señaló: "Si vos trabajás con todos ellos, esta es tu responsabilidad, como es la mía garantizar que no pase nada.



Esta no es la manera, me piden una reunión y el equipo los va a escuchar, pero ahora les pido que me dejen pasar".



Minutos después, en declaraciones radiales Nardone afirmó: "Hubo un malentendido y por eso quiero pedirles disculpas a la gobernadora y a todo el grupo que estuvo trabajando para recuperar estas playas que estaban abandonadas".



Según el sindicalista, la intención no era bloquear el paso del vehículo oficial pero "la gente tomó mal que la gobernadora no los iba a recibir y salió a cruzarse en su camioneta y pasó lo que pasó".



El secretario general de la Gobernación, Fabián Perechodnik, también participó de la discusión y en declaraciones a Infobae indicó: "Me reuní con el secretario general del sindicato como habíamos acordado y tomamos el reclamo, que tiene que ver con la órbita municipal".



Vidal concurrió a la ciudad balnearia para presentar el programa "Mar del Plata te hace feliz", que ofrecerá tres playas gratuitas, espectáculos y eventos culturales a los turistas que veraneen allí esta temporada.



Las tres playas funcionarán desde el 2 de enero en el centro (Bristol), La Perla y Playa Grande, y abrirán todos los días de 10:00 a 19:00.



"Había un reclamo para tener un lugar cómodo sin tener que pagar, con sombrillas, reposeras, lockers para guardar las cosas, duchas, agua para el mate, deportes y actividades culturales", afirmó Vidal durante el acto.



La gobernadora estuvo acompañada por Perechodnik; el ministro de Gestión Cultural, Alejandro Gómez; el presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet; el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell; el intendente local, Carlos Arroyo y el secretario de Medios, Mariano Mohadeb.