San Fernando sumó una ambulancia cardiológica de alta complejidad y equipos modernos para Emergencias

El Intendente celebro junto a funcionarios los 20 años del servicio de ambulancias gratuito y de calidad que se brinda en el distrito. El mismo cuenta con cinco ambulancias de alta complejidad, una para pacientes pediátricos y tres unidades de Terapia Intensiva Móvil para adultos. Se compraron además dos camillas y una silla automáticas.



El Intendente Luis Andreotti, acompañado por funcionarios del ejecutivo y por Alicia Aparicio, concejal electa, estuvo presente en el Aniversario del Centro donde se presentó la nueva ambulancia destinada a emergencias coronarias y los equipos de última generación para el servicio. Al respecto, el Jefe Comunal expresó: “Estamos orgullosos de San Fernando y de toda la gente que durante estos 20 años trabajó en el servicio, por las vidas que salvó. A lo largo de estos años se atendieron dos veces la población de nuestra ciudad”. “El Municipio sigue invirtiendo gracias al vecino, en ambulancias de primer nivel y con alta tecnología; siempre apoyando a aquel servicio que apunte al tejido social”.



En tanto, agregó: “Nosotros estamos invirtiendo mucho en salud. Estamos haciendo el Hospital Municipal y necesitamos que el tercer nivel de la salud en el Hospital Provincial funcione, porque nosotros no lo vamos a tener. Necesitamos trabajar en conjunto. En San Fernando, a través del sistema de salud municipal, pasamos en seis años de 150 mil atenciones a 750 mil. El esfuerzo lo está haciendo el vecino”.



Por su parte, Pedro Campos, Coordinador General del Sistema de Emergencias, sostuvo: “Hoy tenemos 5 ambulancias de alta complejidad, una específica para pacientes pediátricos, tres UTIM (Unidad de Terapia Intensiva Móvil) para adultos y una quinta ambulancia para atención de las necesidades en los establecimientos educacionales. El servicio funciona las 24 horas y el llamado es recepcionado por nuestros radio operadores que son quienes evalúan las distintas coberturas. Las unidades trasladan a los profesionales para dar respuesta ante un eventual accidente en la vía pública, atención domiciliaria o un traslado de emergencia”.



Asimismo, Carlos López Cantero, Coordinador Médico, contó su experiencia como parte del equipo del Servicio de Emergencias de San Fernando: “Estamos más que contentos por la labor cumplida en estos 20 años de servicio. Trabajar acá es un privilegio porque nos da mucha satisfacción personal y a la profesión médica. Poder ayudar a la gente necesitada y salvar vidas es algo muy gratificante”.



“Quiero agradecer a la señora Alicia Aparicio y al actual Secretario de Salud, Marcelo Campos, que están impulsando este servicio permitiéndonos adquirir equipos de última generación, para equipar las ambulancias con las que trabajamos; son equipos importados. Anteriormente habíamos hecho la presentación de una Unidad de Terapia Móvil infantil pediátrica de alta complejidad. En este momento estamos presentando una Unidad Coronaria con todo el equipamiento necesario para realizar atenciones de alta complejidad y traslados de larga distancia para cualquier vecino de San Fernando que así lo requiera”.



La asistencia funciona mediante la clasificación de cuatro códigos que expresan la importancia del incidente: azul (sólo traslado), verde (consulta), amarillo (urgencias con riesgo de vida no inmediato) y rojo (riesgo de vida inmediato). Los funcionarios y profesionales del distrito recalcan la importancia de que los vecinos tengan conocimiento de esta clasificación para que la prestación sea todavía más eficaz.



Por último, Luis Andreotti, respecto al SAME que funciona en otros distritos, manifestó: “Tenemos el sistema de emergencias hace 20 años funcionando, fuimos uno de los pioneros en este servicio. Hoy funciona muy bien, por eso no vamos a cambiar algo que el vecino conoce y que tiene buenos profesionales y un equipo formado. Vamos a seguir defendiendo nuestro sistema porque la gente nos acompaña y esperemos que cada día sea de mejor calidad. Cada vez que mejoramos, salvamos una vida más”.

El servicio funciona las 24 horas de día y cuenta con la recepción de 8 radio operadores, quienes atienen el número gratuito 0800-888-3633 y cubren las diferentes guardias, evaluando las diversas coberturas.