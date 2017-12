El gordo de fin de año de la provincia para ocho afortunados

El número 22.140 resultó ganador del primer premio del tradicional sorteo del Gordo de Fin de Año de la Lotería de La Provincia de Buenos Aires y repartió 25 millones de pesos entre ocho afortunados.



El esperado sorteo comenzó este jueves alrededor de las 21:00 dentro del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.



El momento de máxima emoción no se hizo esperar ya que el primer número en salir fue la grande, el 22.140, que dijo que los rezos de 8 apostadores tuvieron premio ya que entre los mismos se dividieron los 25.000.000 de pesos.



Las 10 fracciones fueron vendidas en las localidades de Mar del Plata (2), Olivos (2), Villa Madero, La Plata, Presidente Derqui y Bahía Blanca (3).



Cabe recordar que el billete del Gordo de Fin de Año también participará del Sorteo Especial de Reyes, que se llevará a cabo el próximo 4 de enero.



El segundo premio fue para el número 00.284, y también fue vendido en su totalidad cuyas fracciones otorgaron 700 mil pesos cada una.



En este caso las partes fueron vendidas en Esteban Echeverría, General Pueyrredón, Quilmes, Pilar (3), Moreno, General San Martín, Lomas de Zamora y Marcos Paz.



El tercer premio fue para el 85.657, y sus 10 fracciones repartieron 200 mil pesos cada una.



Las partes fueron vendidas en La Plata (2), General Pueyrredón (2), Merlo (4), Lomas de Zamora y Tres Arroyos. Además, se premiaron las terminaciones y aproximaciones.



Por último, se realizó el sorteo de las fracciones cuyos premios consistieron en 10 viajes para dos personas a destinos turísticos nacionales y 10 televisores tecnología LED.



Estuvieron presentes el vicepresidente del IPlyC Juan Martín Malcom, el Director Provincial de Juegos y Explotación Juan Pablo Curcio, la Directora Provincial de Administración y Finanzas Laura Costancio, el Director de Mercado, Mariano Galban y la Directora de Juegos Lara Florencia Murganti.



También asistieron autoridades de la Escribanía General de Gobierno y representantes de la Cámara de Agentes Oficiales y Afines de la provincia de Buenos Aires.



El evento comenzó a las 18:30, en las puertas del Instituto, donde el público se acercó en gran número a participar de juegos, sorteos instantáneos y un show de circo a cargo de los artistas del "Circo Sincamarin".



Éste es el segundo año que el billete se comercializa a través de la terminal on line, brindando la oportunidad, a cada apostador de elegir cualquier número en cualquier agencia de toda la provincia.



La totalidad y el orden de los números extraídos fue el siguiente: 1º Premio: 22.140; 2º: 00284; 3º: 85.657; 4º: 48.342; 5º: 95.796; 6º: 41.836; 7º: 22.321; 8º: 65.639; 9º: 17.273; 10º: 73.192; 11º: 30.286; 12º: 33.623; 13º: 19.875; 14º: 06.745; 15º: 27.772; 16º: 84.308; 17º: 80.290; 18º: 25.082; 19º: 63.651 y 20º: 95.018.



Quienes no tuvieron suerte en este sorteo tradicional, no deben tirar el billete, porque también participan del Sorteo Especial de Reyes con un premio mayor de 8 millones de pesos, el próximo 4 de enero de 2018 a las 21:00.



Este sábado el Quini 6 sorteará un pozo estimado de 140 millones de pesos, el Brinco hará lo propio con 19.600.000 pesos y el Loto promete 216.000.000 de pesos.