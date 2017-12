28/12/2017 - 19:16 | Política / Intendentes peronistas reclamaron en La Rosada “descentralización de recursos hacia los municipios” Herramientas: Compartir: Un grupo de intendentes peronistas bonaerenses visitó hoy la Casa Rosada para reclamar "descentralización de recursos hacia los municipios", así como también que los distritos gobernados por el PJ "tengan las mismas posibilidades que los que no".

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibió al mandatario comunal de Merlo y presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez; y sus pares de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; y de Almirante Brown, Mariano Cascallares.



También estuvieron el jefe del bloque PRO en Diputados, Nicolás Massot; y los diputados nacionales Edgardo "Bali" Bucca y Diego Bossio.



En declaraciones a periodistas acreditados en la Casa Rosada, Menéndez indicó que le plantearon al funcionario nacional la necesidad de impulsar la "descentralización de recursos hacia los municipios", ya que resaltó que son "instituciones mucho más eficientes y de una gran cercanía con los problemas de la gente, y son administraciones más chicas y dinámicas".



"Es una manera de optimizar los recursos", planteó el presidente del sello provincial, quien también reclamó que "los municipios gobernados por el peronismo tengan las mismas posibilidades que los que no".



Al respecto, el mandatario comunal negó que se sientan "discriminados" por la Casa Rosada, aunque explicó: "Sentimos que luego de dos años estamos pudiendo articular. Cuando un Gobierno recién llega hasta que tiene el control de todas las herramientas que tiene a su cargo, pasa el tiempo".



Consultado respecto a la posibilidad de que se haya acordado apoyo de legisladores a iniciativas del Gobierno en el Congreso, el intendente de Merlo subrayó que "no fue una reunión de especulación legislativa, para nada".

"Fue una reunión de trabajo concreto, de gestión. Estamos cerrando un año que por haber estado signado por un calendario electoral fue muy intenso. El 2018 nos da la oportunidad a todos para profundizar y establecer lazos que terminen redundando en beneficio de todos nuestros vecinos", señaló.



Acerca de la presencia de Bossio, Menéndez afirmó que "Diego hizo en parte de intermediario para esta reunión".