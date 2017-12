27/12/2017 - 20:19 | Política / Sergio Massa: “Estamos fuertes y de pie, Argentina no tiene que caer ni en el ajuste ni en el pasado” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El líder del Frente Renovador compartió un encuentro de fin de año junto a dirigentes del espacio a quienes agradeció el compromiso en la defensa de los derechos de la clase media, trabajadores y jubilados, al tiempo que los convocó a seguir trabajando en 2018 por el futuro de la Argentina. Tras un encuentro realizado en el Museo de Arte Tigre (MAT) del cual participaron diputados, legisladores, intendentes, concejales y dirigentes del Frente Renovador, a modo de agradecimiento, Sergio Massa expresó: “Tuvimos un año de mucho trabajo intenso, algunas cosas nos arrancaron una sonrisa, otras tantas nos arrancaron alguna lágrima, pero estamos de pie y fuertes, decididos a mostrar que Argentina no tiene que caer ni en el ajuste, ni en el pasado, ni en la corrupción. Tenemos que ser portadores de esperanza para los jubilados que perdieron en el recorte jubilatorio, para la clase media que perdió en el revalúo inmobiliario, para los que no tienen trabajo”.



Asimismo, Massa agradeció el trabajo del bloque de diputados, intendentes, legisladores, concejales y equipos técnicos al manifestar: “Destaco la clase magistral de derecho previsional y firmeza política que dio nuestro bloque en la discusión sobre el recorte de jubilaciones y pensiones que dispuso Macri. A los intendentes les agradezco la enorme tarea de gestión, a pesar de que sigue funcionando el látigo y la chequera. A los legisladores provinciales agradecerles el coraje para enfrentar el aumento del inmobiliario que a partir del mes que viene le va a doler a toda la clase media de la Provincia de Buenos Aires. A los concejales, la voluntad de que cada una de estas iniciativa tuviera en cada Concejo Deliberante, su voz y su defensa. Le agradezco a nuestros equipos, porque ningún sector político de la Argentina ni de la opinión publica dudan que son los mejores a la hora de hacer propuestas”.



"En el 2018 vamos a seguir construyendo sobre la idea de que los argentinos merecen un futuro de esperanza, por eso para crecer, tenemos que abrazar a quienes piensan parecido a nosotros. No tenemos que quedarnos en el testimonio de que no somos el pasado ni el ajuste, sino que tenemos que construir una fuerza mayoritaria, por eso tenemos que ser generosos, amplios y abrazar a quienes hoy están en otros lugares pero piensan parecido a nosotros", concluyó Sergio Massa.