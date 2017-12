Detuvieron a un vigilador privado de un country de Pilar por el robo a Barañao

Un hombre de 36 años que trabajaba como vigilador privado en el country donde tiene su casa de fin de semana el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, fue detenido en las últimas horas en Pilar acusado de cometer el robo en la vivienda del funcionario nacional.

Fuentes policiales señalaron que la captura la llevaron a cabo efectivos de la Policía Bonaerense pertenecientes a la comisaría 7° de ese distrito del norte del Conurbano, quienes realizaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso, donde recuperaron la notebook del ministro.



El procedimiento se realizó en un inmueble ubicado en Benancio Castro al 1400, lugar en el que también incautaron un cortaplumas y otros elementos sustraídos en la casa de Barañao.



El robo se perpetró durante el 25 de diciembre cuando en la vivienda no había nadie, pero Barañao recién tomó conocimiento el martes pasado cuando arribó a esa casa.



Al entrar, el ministro notó que la ventana de la habitación de su hija estaba forzada, y que faltaba la computadora, una pinza multiuso y un perfume.



Barañao radicó la denuncia en la comisaría Pilar 7ma. donde indicó que se había retirado de ese domicilio el 24 de diciembre alrededor de las 19:00 para pasar la Nochebuena en otro lugar.



Asimismo, el funcionario nacional también aclaró que adentro no había desorden y que la vivienda no tiene alarma ni cámaras.



En tanto, el individuo fue apresado gracias a diversas tareas policiales, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad de casas vecinas que permitieron ver al ahora apresado cuando ingresaba a la casa del ministro durante un rondín que debía realizar para verificar que todo estuviera tranquilo en el country.



Sin embargo, en ese momento fue visto en las cámaras entrar a la vivienda en cuestión y, una hora más tarde, salía con los elementos que luego le fueron secuestrados.



De acuerdo a fuentes policiales, el detenido fue atrapado cuando usaba la notebook robada en la vivienda de Barañao.



Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 descentralizada de Pilar, a cargo de Andrés Rafael Quintana, perteneciente al Departamento Judicial San Isidro.