27/12/2017 - 20:06 | Actualidad / La Legislatura bonaerense no tiene previsto tratar la armonización del IPS, que preocupa a los gremios Herramientas: Compartir: La Legislatura bonaerense no tiene previsto tratar un presunto proyecto de armonización del Instituto de Previsión Social (IPS), según indicaron gremialistas tras una reunión con diputados del oficialismo, quienes negaron la existencia de una iniciativa en ese sentido. La posible armonización del sistema jubilatorio bonaerense, que en la práctica consistiría en el traspaso del IPS al ANSeS, viene siendo denunciada por los sindicatos que agrupan a empleados públicos de la Provincia.



El tema fue debatido en una reunión mantenida por el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, con el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado en la provincia, Oscar De Isasi.



“Nos prometieron no tratar la armonización de la caja jubilatoria ni esta semana ni en lo inmediato y abrir espacios de debate para abordar este tema que nosotros rechazamos”, afirmó De Isasi a NA tras la reunión con Mosca.



En el marco del Pacto Fiscal, el gobierno de Mauricio Macri busca que Vidal y otros doce gobernadores impulsen que las cajas previsionales que gestionan sean absorbidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).



Resulta que, dicen en la Casa Rosada, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego cuentan con un sistema previsional más beneficioso que el del resto del país y sus déficit son sustentados por la Nación.



Los sindicatos sostienen que, a contramano de otras cajas previsionales, el IPS tiene 264 mil beneficiarios y 874 mil aportantes.



Esto representa un promedio de 3,4 aportantes por cada beneficiario, por lo cual termina siendo una caja “sustentable”, aun haciendo frente al 82% móvil que en general paga a los beneficiarios, según información gremial.



Al momento de negociar el Pacto Fiscal, Macri dio un ultimátum a los gobernadores para que armonicen con la Nación las cajas de jubilación de sus distritos bajo la puntual amenaza de cortar el financiamiento de los rojos financieros.



En el debate por el Presupuesto 2018 los gobernadores, aliados a Miguel Angel Pichetto en el Senado y a Pablo Kosiner en Diputados, lograron unos 17.000 millones de pesos para cubrir los déficits previsionales a cambio de apoyar las leyes económicas, pero Cambiemos avisó que sería por última vez.



De la reunión entre Mosca y De Isasi también participaron los legisladores Marcelo Daletto, presidente de la Comisión de Presupuesto y Maximiliano Abad, jefe del bloque de Cambiemos en Diputados.



En 2017 el presupuesto del IPS rozó los $70.000 millones y se prevén para 2018 unos 90.672 millones.



Tiene unos 970 empleados y el gasto de administración en todo concepto anual equivale al 0,70% del presupuesto, el más bajo con respecto a cualquier sistema público nacional o de las provincias. Volver