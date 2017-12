27/12/2017 - 19:40 | Zonales / Tigre Julio Zamora reclamó por los cortes de luz en el Delta y la crisis del transporte fluvial Herramientas: Compartir: ver más imágenes En conferencia de prensa, el intendente de Tigre anunció que reclamará a las autoridades nacionales y provinciales la inclusión del Transporte Fluvial en los subsidios del Sistema Integrado de Transporte Terrestre. También, solicitará al ENRE y a EDENOR brindar soluciones ante la falta de suministro eléctrico en Islas. En caso de no recibir respuesta, se iniciarán acciones legales.

Ante la crisis que atraviesa el sistema de transporte fluvial, el intendente de Tigre, Julio Zamora, brindó una conferencia de prensa en la que comunicó que reclamarán ante el Ministerio de Transporte de la Nación y la Secretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, la incorporación del servicio a los subsidios del Sistema Integrado de Transporte Terrestre (SITRANS). Además, informó que pedirá al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y a la empresa Edenor una pronta respuesta al corte de suministro eléctrico que afecta a miles de vecinos de Islas.



Con la compañía de empresarios de transporte fluvial y vecinos isleños, Zamora sostuvo: “Si el Gobierno nacional no toma medidas urgentes, el transporte fluvial puede colapsar. Hace diez años que venimos reclamando que este servicio pueda absorber los mismos subsidios y compensaciones tarifarias que el resto de los sistemas públicos de transportes de pasajeros. Por eso, pediremos una reunión con las autoridades pertinentes y, en caso de no recibir respuesta, haremos una acción de amparo para resguardar a los isleños ante tal injusticia”.



El jefe comunal también se refirió a la crisis energética que atraviesan los vecinos de Islas y dijo: "Hay muchos habitantes que nos transmitieron su angustia por pasar las fiestas sin suministro eléctrico. Esa es su única fuente de energía y sin ella, la vida se vuelve problemática. Por eso, queremos profundizar y hacer público este reclamo que viene de años. Si no logramos que nos escuchen, seguiremos por la vía legal".



Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Tigre, se recibieron en los últimos tiempos una gran cantidad de reclamos, tanto de vecinos de Islas como del continente, sobre los frecuentes cortes en el suministro eléctrico por parte de la empresa Edenor; y se han realizado multas de hasta 900.000 pesos.



Respecto de la problemática en el transporte fluvial, el titular de la empresa Interisleña, Cristian Ramaro, afirmó: "Desde 2004 quedamos fuera del sistema de compensación tarifaria del que goza el transporte terrestre. Hemos llegado a este punto crítico por los incrementos del combustible, la imposibilidad de aumentar los costos tras no recibir los subsidios correspondientes y no poder absorber esa compensación en la tarifa del pasajero".



Los vecinos de Islas hicieron hincapié en que se acabó el tiempo físico para resolver el conflicto y que sería importante y beneficioso incorporar el sistema SUBE a las lanchas de pasajeros y que funcione correctamente. "Agradecemos al intendente Julio Zamora la posibilidad de visibilizar la problemática, porque entendemos que si no se trata de esta manera no puede constituirse como una dificultad social, y menos dentro de la agenda pública. Queremos que se entienda que es una complicación colectiva grave y necesita una respuesta urgente", comentó María Eugenia Fernández Romero, vecina del Delta.



En tanto que Rubén Sejenovich, también vecino de Islas, señaló: "La oportunidad que tenemos hoy es plantearlo en un marco institucional, con una visión común entre vecinos, empresarios y el sector público. Insistimos en la formación de una comisión de regulación del transporte fluvial, ya que se necesita una solución a mediano plazo. Sin él, no tenemos acceso al agua potable ni a nuestra economía regional, y queremos seguir viviendo en la Isla. Le damos las gracias al intendente por poder exponer este tema a nivel nacional".



Estuvieron también presentes: la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi; el concejal del Frente Renovador, Rodrigo Molinos; la concejal de Unidad Ciudadana, Gladys Pollán; el titular de transporte fluvial "El Jilguero", Fernando Buiatti; el titular de Líneas Delta Argentina, Hugo Martin; demás representantes de empresas de transporte fluvial; vecinos de Islas; entre otros. Volver