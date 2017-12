Preocupante saldo de la balanza comercial: el déficit superó los 1.500 millones de dólares en noviembre, una marca histórica

El intercambio comercial registró en noviembre un elevado déficit de 1.541 millones de dólares, el más alto de la historia y acumuló en lo que va de 2017 un rojo de 7.656 millones.

El déficit acumulado anual, cuando aún falta computar diciembre, ya duplico el peor resultado negativo anual que se registró en 1994, con 3.255 millones de dólares.



El déficit con Brasil, el principal socio comercial de Argentina, fue en noviembre de 1.541 millones de dólares y en once meses el rojo acumulado llegó a los 7.020 millones de dólares, ya superó el récord del 2011 de 5.804 millones y se encamina a alcanzar los ocho mil millones anuales.



Según el informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) que este martes difundió el INDEC las importaciones de noviembre llegaron a 6.151 millones de dólares y crecieron un 30,2%, respecto de igual mes del año anterior.



Las exportaciones totalizaron en noviembre 4.610 millones de dólares y cayeron un 4,9% en forma interanual. .



En los once primeros meses del año las exportaciones alcanzan a los 53.881 millones de dólares y aumentan un 1,2% respecto de igual período del año anterior, mientras que las importaciones totalizaron 61.538 millones de dólares y crecen un 19,9%, efectuando la misma comparación.



“Las dinámicas exportadora e importadora redundaron en un déficit comercial record para el año y la historia”, advirtió al consultora ABECEB.



Agregó que “el deterioro en la balanza comercial es generalizado: más allá de la situación particular de Brasil, con un crecimiento lento a lo largo del año, los datos a noviembre reflejan un deterioro de todas las balanzas bilaterales del país, exceptuando los países del Medio Oriente”.



En noviembre las exportaciones fueron el resultado de un aumento del 1,4% en los precios mientras que las cantidades exportadas cayeron un 65,2%.



En el mismo período los precios de las importaciones subieron un subieron 2,8% y las ventas en cantidades cantidades registraron un alza del 26,6%.



Además de Brasil, la argentina mantiene déficit comerciales con China por 6.969 millones de dólares, con el NAFTA (Estados Unidos, México y Canadá) por 3.492 millones, y la Unión Europea con 2.548 millones.



En cambio Argentina tiene un saldo comercial favorable con países africanos que integran el MAGREB y Egipto por 2.928 millones de dólares, con naciones del Medio Oriente por 1.549 millones, la India con 1.549 millones, y los países asiáticos del ASEAN por 11.989 millones de dólares.