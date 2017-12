El Municipio de San Fernando pondrá a nuevo la histórica Escuela N° 1

En el marco del Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales, San Fernando inició las importantes obras de mejora y restauración del establecimiento de casi 200 años de existencia.



Con la finalidad de que las escuelas públicas de San Fernando estén en las condiciones adecuadas para que todos los niños puedan estudiar en un lugar digno, el Municipio lleva adelante el “Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales” que -entre otras actividades- entrega nuevo mobiliario, y realiza refacciones y mejoras edilicias.



La Concejal Alicia Andreotti, durante su visita al histórico edificio, dijo: “Empezamos a trabajar en tiempo y forma, y eso es muy importante porque cuando comiencen las clases la escuela tiene que estar terminada; es una obra muy grande, siempre a pedido de las instituciones, en este caso del Consejo Escolar e inspectores de enseñanza que nos dieron los requisitos de las escuelas que hay que intervenir para el comienzo de 2018”.



Y agregó: “Trabajamos para que los vecinos de San Fernando puedan sentirse orgullosos de su primera escuela emblemática que tiene una carga emocional. La Escuela Nº 1 cumple 200 años, y le pusimos manos a la obra con el programa de Ayuda a Escuelas Provinciales. Como dice el Intendente Andreotti, la educación iguala oportunidades y queremos niños sanfernandinos que tengan igualdad de posibilidades con el resto; no queremos escuelas de primera y de segunda. Estamos trabajando también en lo que nos dice el Papa Francisco ‘que cuidemos a nuestro hermano', el más vulnerable, a quien más necesita, que es la única manera de tener una sociedad que comparta, se integre y sea inclusiva. Recrear los valores de solidaridad, comprensión, acompañamiento y cuidado hacia aquellas personas que más lo necesitan, sobre todo los niños”.



“Estamos felices de haber comenzado una obra gigantesca, porque es un edificio de 1936 donde hay que respetar la parte histórica. Trataremos que en marzo, cuando comiencen las clases, podamos estar reinaugurando la escuela para celebrar los 200 años del establecimiento. Respetar la historia y mantener lo que nuestros antepasados han hecho es importante, porque nos ayuda a sentir que estamos continuando la historia del pueblo sanfernandino”, finalizó Alicia Andreotti.



Asimismo, la Presidenta del Consejo Escolar, Teresita Piaggi, dijo: “Tuvimos una reunión distrital donde establecimos que escuelas corrían riesgo de inicio, y esta fue la primera, porque es una escuela histórica de 200 años, emblemática, con un acervo cultural muy importante y con una edificación demasiado antigua donde hay que preservar algunos elementos históricos”.



“Con el Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales, el Municipio trata de que las escuelas estén todas equipadas y en condiciones para que los chicos estudien en una escuela digna, con una educación inclusiva. Con este programa las escuelas nos están apoyando. Si el Municipio, Luis Andreotti o Alicia Aparicio no estuvieran interviniendo, no podríamos salvaguardar ningún edificio de los que se están viniendo abajo”, finalizó Piaggi.



En tanto, la Arquitecta Isabel Dumas, Directora General de Obras Municipales y Mantenimiento Edilicio del Municipio, brindó detalles de la obra: “Dentro del Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales, esto es un desafío muy grande porque son 2500 m2 con seis núcleos sanitarios y uno para chicos con discapacidad que dejaremos a nuevo”.



Explicó que la instalación eléctrica se hará a nuevo, con dos tableros grandes con instalación exterior, bandejas técnicas, iluminación con artefactos de LED en las aulas, y piso exterior de hormigón.



“Las puertas también son todas nuevas; quisimos mantener lo histórico, pero las puertas estaban muy mal y eran todas diferentes. Así que decidimos buscar un modelo de puerta, dejando alguna de las originales. La escuela va a quedar realmente digna”, finalizó Dumas.