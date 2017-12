Horóscopo correspondiente al lunes 25 de diciembre de 2017

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Incorpora un nuevo pensamiento que lo favorecerá en sus actividades. Las actitudes son importantes en el momento de resolver, sea condescendiente. Sugerencia: la amplitud.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- No todo está perdido en esa relación laboral. Evalúe los pro y las contra de acuerdo a sus intereses y tranquilidad. Retoma algo que había dejado de hacer. Sugerencia: la recreación, el permiso.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)- Se disuelve en usted algo que lo perturbaba. No se anticipe a hechos, vea cómo se suceden las cosas. Concentración. Sugerencia: no arrebatarse nunca.



CANCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)- Cierto estado de angustia podría revertirse si pone de usted lo que no quiere poner. Aprender que hay cosas que no son como queremos es importante. Sugerencia: el constante crecimiento.



LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Pareciera que el tiempo no ha pasado para esa relación trunca que lo movilizó tanto interiormente. Las cosas por algo son. Sugerencia: si no comprobamos no sabemos.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Jugarse por las cosas que queremos es algo muy importante, el punto es no negar la realidad que es algo que Virgo siempre tiene muy en cuenta. Sugerencia: el punto es querer ver.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- La verdad de sus sentimientos está a flor de piel. Permitirse es quererse, aprenda a hacer cosas por usted. Sugerencia: quererse y respetarse es bueno para todos.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- La verdad disfrazada detrás de una mentira que usted sabe que ocurre hace tiempo. Una verdadera oportunidad en el plano laboral. Sugerencia: la determinación en el momento justo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Nombres que se cruzan en su mente y no se anima a tomar decisiones. Cuesta moverse por uno pero debemos hacerlo. Sugerencia: nadie como uno mismo para luchar por uno mismo.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- La capacidad intelectual al máximo para resolver cuestión importante. La búsqueda de sus intereses personales será positiva. Sugerencia: no desaprovechar las oportunidades.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)- Demostrar cuánto se vale es tarea propia. no se desaliente por malos entendidos, crea en usted. Sugerencia: a veces nos toca esforzarnos más de lo imaginado, por algo será.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Una nueva propuesta de trabajo lo alentará a darse cuenta que las cosas están bien hechas. No desestime otra conversación con esa persona que le interesa. Sugerencia: ir al punto para definirse.