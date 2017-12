En vísperas de Navidad, Munro y Carapachay “no duermen”

Los centros comerciales de Munro y Carapachay llevarán a cabo una jornada donde extenderán los horarios de atención para estas fiestas.



Casi la totalidad de los comercios que están ubicados sobre la calle Independencia y sus paralelas adherirán a la propuesta de ‘Carapachay no duerme'. La extensión del horario se realizará el sábado 23 desde las 18 hasta las 00 hs, en el marco del programa de fortalecimiento de los centros comerciales a cielo abierto y, en consecuencia, para el incentivo del consumo local.



‘Munro no duerme' será un evento muy similar a ‘Carapachay no duerme', con bandas en vivo, un Papá Noel al que los chicos podrán dar sus cartas y con el que podrán sacarse fotos. En este caso, la noche será el viernes 22 de 18 a 22 hs, y se celebrara en las calles Vélez Sarsfield y Avenida Mitre.



Es un evento que nace desde los mismos comerciantes, y se lleva a cabo desde hace ya varias ediciones. El mismo tiene un impacto social ya que los comerciantes le solicitan a los vecinos, en la medida de lo posible, una donación -un alimento no perecedero o un producto de limpieza e higiene personal- para donar al hogar “Los Querubines”. En esta edición, el área de Responsabilidad Social del municipio se articuló con la cadena de supermercados Carrefour, que aceptó muy amablemente colaborar con la causa.



Para dicho espectáculo se activa el protocolo de eventos que contempla el pedido de mayor cantidad de patrulleros en la zona, asistencia médica de emergencias y todos los medios que sean necesarios para garantizar la seguridad del público asistente y el normal desarrollo del evento. Varios comerciantes ofrecerán un abanico de descuentos en todos sus productos. Además, ambas jornadas contarán con la música en vivo de 9 menos cuarto, a partir de las 17hs, con entrada libre y gratuita, en Av. Vélez Sarsfield y Armenia (Munro); e Independencia y Almafuerte (Carapachay).