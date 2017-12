21/12/2017 - 20:31 | Información General / El Ministerio de Educación recortó programas socioeducativos, de docentes y anunció que no abrirá paritarias Herramientas: Compartir: El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, anunció a los gremios docentes que el año próximo esa cartera "no abrirá paritarias", como ocurrió en 2017, pero además decidió "recortar programas socioeducativos que perjudican a los alumnos y docentes, que se relacionan con la capacitación de los maestros", según denunciaron desde el sindicalismo.

El secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, dijo a NA que la cartera que dirige Finocchiaro "disminuyó el Programa Conectar Igualdad y el de Turismo Educativo".



"El programa de Turismo Educativo es el que consiste en llevar a chicos de bajos recursos a Mar del Plata o Embalse Río Tercero.



Antes los beneficiarios eran 10.000 y ahora apenas 1.000", explicó el sindicalista.



López reveló que ya tuvieron una reunión con el ministro de Educación de la Nación y que les indicó que "el año que viene no iba a haber paritarias", por lo que cada distrito tratará de negociar con el gobierno local algún aumento salarial.



Asimismo, se quitó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), creado en 2006 a partir de la ley 26.150, según dijo el líder sindical.



En ese sentido, el ESI dispone un espacio de enseñanza y aprendizaje para el cuidado y la toma de decisiones en la vida sexual.



Desde su creación, la ley establece y garantiza el dictado de la educación sexual integral en todos los establecimientos educativos, tanto privados como públicos, laicos y confesionales, a lo largo y ancho del país.



Al quitar este programa los alumnos "no van a tener información sexual, que consiste en el cuidado del cuerpo, el respeto de las relaciones con los padres, con docentes y adultos", detallaron.



Otra de las determinaciones que adoptó Finocchiaro fue la de "quitar los programas para docentes, que les permitían seguir estudiando para perfeccionarse, lograr un mayor conocimiento y estar a la altura de las demandas de los estudiantes", explicó López.



"Esos cursos eran gratuitos para los maestros. Ahora, el que quiera perfeccionarse deberá ir a un lugar privado, que son todos pagos. Entonces, los docentes que tengan plata se podrán para perfeccionar y los que no tengan no podrán hacerlo. Es una contradicción, porque el Gobierno quiere docentes bien preparados pero quitó los instrumentos que nos permiten lograr esa formación", concluyó. Volver