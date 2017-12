La Prefectura Zona Delta renovó sus autoridades

Con la presencia del intendente de Tigre, Julio Zamora, la Prefectura Zona Delta realizó su ceremonia de cambio de mando en la que el prefecto mayor Alejandro Luis Antonio Gaggiolo reemplazó a Víctor Hugo Duarte. Estuvieron presentes familiares, autoridades navales y municipales. ver video



“Durante su gestión el prefecto mayor Duarte ha prestado una colaboración inmensa al Municipio de Tigre acompañando en eventos como la Procesión Náutica en el Día de la Virgen, con un sentido de entrega como hombre de Prefectura que es", sostuvo Zamora, y agregó: "Queremos seguir con esta relación cordial y de asistencia constante, ya que la fuerza presta un servicio importante por agua y por tierra en las tareas de seguridad ciudadana”.



La jornada inició con el saludo de la fuerza a las autoridades presentes y la posterior entonación del himno nacional. Luego se dio lectura al mensaje oficial en el que se dispuso la designación del cargo del prefecto de Zona Delta.



En este sentido, la presidenta del Concejo Deliberante, Alejandra Nardi sostuvo: “Es importante acompañar el cambio de autoridades de la Prefectura de Zona Delta, desde el municipio hoy más que nunca vamos a seguir trabajando en conjunto”.



Seguidamente, Duarte dirigió unas palabras de despedida a todos los presentes: “Es un destino muy preciado para todos los que llegan al cargo, fue un desafío lindo, porque en el distrito tenemos todos los tipos de navegaciones y es un área muy amplia. El intendente Julio Zamora colabora y se encuentra identificado con la Prefectura y me voy orgulloso del trabajo que hicimos juntos”.



El Director de Región Centro, el prefecto general Armando Abel Nieto, puso en posesión del cargo al nuevo prefecto mayor de Zona Delta, Alejandro Luis Antonio Gaggiolo, quien señaló: “Para mí como para la institución es un cargo importante ya que dentro de las prefecturas zonales esta es muy particular y tengo la suerte de conocer el medio, me crié en el Delta. Es importante intercambiar ideas con el intendente para los proyectos a futuro”.



"Nos sentimos orgullosos de haber compartido este año de trabajo juntos y renovar la vocación de colaboración mutua para servir a los vecinos del distrito" expresó, el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoó.



La Prefectura Zona Delta está integrada por las Prefecturas San Isidro, Campana, Zárate, Olivos, San Fernando, Escobar, San Pedro, Guazú Guazucito, Martín García y Paranacito. En este sector se lleva adelante un arduo trabajo, ya que hay un importante tránsito de buques de ultramar, de cabotaje nacional e internacional y embarcaciones de pasajeros.



Participaron del acto, funcionarios municipales y autoridades navales.