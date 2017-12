Jorge Macri reconoció la labor social de empresas instaladas en Vicente López

“Para nosotros es una gran alegría ver que, año a año, son más las empresas que se suman, que nos permiten llegar a más gente y hacer la diferencia en más vidas”, sostuvo el intendente de Vicente, Jorge Macri, en el marco del brindis de fin de año de Responsabilidad Social Empresaria, que tuvo lugar en la Quinta Trabucco. ver video

Allí se congregaron representantes de distintas empresas y entidades ubicadas en el municipio, como Siemens, Arcos Dorados, DirecTV, Mimo & Co., y TTC, cuyo trabajo fue reconocido por el intendente y Belén Alonso, directora de Responsabilidad Social Empresaria, quien señaló que “el equipo de Vicente López Responsable es cada vez más grande y más comprometido”. En cuanto al trabajo realizado por las empresas, añadió que “se han puesta en valor muchas escuelas, restaurado plazas, y este año el hincapié ha estado en los Centros Barriales de la Infancia y la Juventud, que es a donde apuntamos a trabajar más fuerte en materia de inclusión”.



Fernando Huergo, director de Comunicaciones de Siemens, comentó, por su parte, señaló que “están trabajando en Vicente López desde hace seis años y encontramos en la municipalidad un compañero que no ayudó a guiar y encaminar nuestras acciones de Responsabilidad Social Empresaria con la comunidad”. A su vez, destacó que el foco que se le da desde la compañía es el de “trabajar en educación, con los más jóvenes, en primarias y secundarias, con distintos proyectos que hacen que se sientan atraídos por la ciencia y la tecnología. Creemos que por ahí viene el futuro y el perfil de profesionales que va a necesitar el país”.



Por otra parte, Andés Barbero, gerente de RSE de DirecTV, sostuvo que “a la hora de hacer voluntariado, ponemos el foco en que el empleado tenga muchas opciones; lo importante es acercarlo a la comunidad, que vea distintas realidades, se comprometa y que pase un buen momento dando una mano”. Al mismo tiempo, subraya que “cuando se trata de un apoyo económico tratamos de hacer foco más educación, inclusión laboral y deporte, que son nuestros ejes de inversión social, y lo bueno es que Vicente López siempre está dispuesto a encontrar la oportunidad en esos rubros”.



“Grandes, medianas y pequeñas empresas, que entienden que no alcanza con que les vaya bien, si al resto le va mal –dijo el jefe comunal, al destacar la labor que realizan las distintas instituciones a lo largo del año–. Entonces, se animan a comprometerse y a trabajar en conjunto entre ellas y con nosotros, para tender la mano con una mirada en la inclusión de aquellas personas a las que, quizás, les tocó nacer en un hogar que no tiene tanta oportunidad”.