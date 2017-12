20/12/2017 - 0:16 | Economia / CAME presentó reclamos al Ministro de Agroindustria de la Nación Herramientas: Compartir: Una comitiva de representantes del área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa(CAME), encabezada por el presidente de la entidad, Fabián Tarrío, mantuvo un encuentro con el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y transmitió reclamos del sector.

"Necesitamos mejorar la rentabilidad y competitividad del actor más vulnerable de la cadena de valor: el productor", señaló Tarrío que además pidió que se reglamente cuanto antes el artículo 11 de la Ley PyME para poder acceder a los beneficios fiscales.



En la mesa de diálogo que se llevó a cabo en el Ministerio, Etchevehere destacó tres líneas de trabajo primordiales orientadas a desburocratizar el sistema, la formación de mesas de competitividad integradas por los actores de cada cadena y abrir mercados.



"Estamos a favor de la firma de tratados internacionales porque eso nos dará previsibilidad en un mundo proteccionista", resaltó el ministro.



Por su parte, los dirigentes de CAME le plantearon la necesidad de mejorar aspectos tributarios y mantener beneficios ante la difícil situación que atraviesan el sector.



Entre los puntos tratados se destacan incrementar la participación del productor en el precio final de los productos agropecuarios.



Además impulsar Observatorios de Precios para mitigar y desalentar conductas anticompetitivas, sean incurridas por hipermercados y/o por proveedores, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).



Came pidió avanzar en la Reforma tributaria y dijo que acompañan la reducción de las cargas patronales para aquellos salarios inferiores a 12 mil pesos, pero requirieron que las economías regionales puedan gozar de tal beneficio.



El Proyecto en la Cámara de Diputados no contempla hacerlo extensivo al sector comprendido en la Ley N° 26.727 "Régimen de Trabajo Agrario".



Solicitaron mantener vigentes las líneas de financiamiento orientadas al fortalecimiento de las economías regionales como, por ejemplo, el Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO) y la Línea 700 "Carlos Pellegrini" del Banco Nación.



En los requerimientos estuvo el de realizar un Censo Nacional Agropecuario 2018.



Además, de Tarrío, por parte de CAME participaron en la reunión Raúl Robín, presidente de Economías Regionales; Pablo Vernengo, director ejecutivo de Economías Regionales y Fernando Borgo, presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos.

Volver