Pases de factura en el peronismo bonaerense tras las sesiones en la legislatura

Los diputados provinciales que responden a los intendentes peronistas y también los senadores massistas quedaron hoy en el centro de la escena, como blanco de críticas por parte de la mayoría de los representantes del peronismo en la Legislatura bonaerense.

Sucede que tres diputados que integran el bloque que se denomina PJ-Unidad y Renovación posibilitaron el tratamiento del proyecto de ley que modifica el régimen jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia al quedarse en el recinto, cuando los demás bloques opositores se habían levantado de sus bancas con el objeto de dejar sin quórum la sesión.



Finalmente fueron 48 los diputados que permanecieron en el recinto cuando Unidad Ciudadana y el Frente Renovador decidieron abandonar el recinto de la Cámara baja, aunque finalmente -junto a otras bancadas menores- reunieron la módica suma de 44 ausentes.



Pero 44 integrantes del bloque de diputados de Cambiemos, tres diputados de bloque que controla los intendentes peronistas dialoguistas y un integrante del bloque Convicción Peronista que se referencia con Florencio Randazzo constituyeron un grupo de 48 presentes, cuando con menos de 47 la sesión, por reglamento, se caía.



En la votación, de todas formas, solamente los 44 votos de Cambiemos fueron suficientes para dar el primer paso del trámite legislativo que termina modificando el régimen previsional de los trabajadores del Bapro.



Por ello la UC y el Frente Renovador, que abandonaron el recinto, señalaron a los intendentes Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, y Fernando Gray, de Esteban Echeverría, como así también al intendente de Saavedra, Alejandro Corvatta como los responsables políticos de que el tratamiento no fuera postergado.



Los dirigentes peronistas señalaron, por un lado, a aquel grupo de tres diputados, entre los que se contaba Federico Otermín, hasta hace muy poco tiempo secretario de Comunicaciones de la Municipalidad de Lomas de Zamora y quien responde directamente al intendente Insaurralde.



Por otro lado, también remarcaron que fue el propio Insaurralde el que llevó adelante las negociaciones con el gobierno provincial.



Así, peronistas de diversos bloques entre los que estaban los denominados kirchneristas pero también los massistas, criticaron la postura de estos diputados y los señalaron con los responsables del tratamiento. .



Pero luego vino el capitulo del Senado, donde el massismo terminó contribuyendo, con la ausencia de sus dos senadores, a que Cambiemos obtuviera los dos tercios para tratar sobre tablas el mismo proyecto despachando horas antes por la Cámara de Diputados.



Igual el bloque del UC no podía elevar demasiado la voz pues su formación era incompleta: faltaba el senador Aldo San Pedro.



Los senadores del FR José Luis Pallares y Fernando Carballo llegaron tarde a la sesión y, aunque se pidió la reconsideración de la votación en la que estuvieron ausentes, ya era tarde: estaba en tratamiento el proyecto y sólo la mayoría simple era necesaria.



A Cambiemos no le sobró nada para conseguir esos dos tercios, que habilitó el tratamiento del proyecto de ley, con sus 29 miembros, lo que logró gracias a esas tres ausencias.