Aprueban una ley que eleva edad jubilatoria a empleados del Banco Provincia y elimina regímenes de privilegio

La legislatura bonaerense sancionó hoy la ley que elimina los regímenes previsionales de privilegio y eleva de 57 a 65 años la edad jubilatoria para los empleados del Banco Provincia de Buenos Aires, en el marco de un fuerte operativo de seguridad a raíz de las protestas de estatales y bancarios.



El paquete de leyes enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal fue aprobado primero por la Cámara de Diputados y luego por el Senado, en votaciones divididas en ambos recintos, donde Cambiemos no consiguió acompañamiento de las bancadas opositoras.



El capítulo de reforma previsional provincial incluye la eliminación de las llamadas jubilaciones de privilegio para gobernadores, vicegobernadores y legisladores.



También, los legisladores bonaerenses modificaron el régimen especial de jubilaciones de los trabajadores del BAPRO, con el fin de que sus trabajadores lo hagan en similares condiciones al resto de los agentes públicos.



Con una marcada resistencia de los bloques opositores que trataron de dejar sin quórum la sesión de Diputados aunque finalmente no pudieron pues 48 diputados quedaron en sus bancas al momento de la votación, donde el oficialismo se impuso por 44 votos positivos contra 4 negativos y 44 ausentes.



Esos diputados pertenecían a los bloques de Unidad Ciudad-FpV- PJ, el Frente Renovador y las bancadas minoritarias del los bloque del FIT y Peronismo Kirchneristas.



Quienes quedaron en el recinto pertenecían a los bloques de Cambiemos y de PJ-Unidad y Renovación y Convicción Peronista.



En el Senado, en tanto, los votos de la bancada de Cambiemos también fueron suficientes, aunque resultaron favorecidos por los legisladores que estaban ausentes, lo cual permitió el tratamiento.



Con estas medidas, la administración provincial procura que el déficit de 5.000 millones de pesos anuales de la caja previsional del BAPRO no sea afrontado por el Estado provincial: hay 16.000 jubilados para 8.000 activos que aportan.



En el debate, legisladores oficialistas consideraron que el "agujero" fiscal no puede ser afrontado por el resto de los contribuyentes y recordaron que se trata de sueldos jubilatorios de entre 45.000 y 150.000 pesos.



Señalaron también que será un cambio gradual para no afectar los derechos adquiridos.



La edad mínima jubilatoria para el Gobernador, el Vicegobernador y los Legisladores sería igual que la del resto de los trabajadores de la provincia, pasaría de 55 a 60 años.



Los años de servicio pasarían de 30 a 35, al igual que el resto de los trabajadores y pasaría de 82% a 70% en el caso del retiro con la edad mínima y de 80% si se jubilan 5 años después que la edad mínima.



Para los bancarios, la ley eleva gradualmente la edad jubilatoria de los 57 años actuales a los 65; según el siguiente esquema: 61 años en 2020 y 2021; 62 en 2022 y 2023; 63 en 2024 y 2025; 64 en 2026 y 2027 y, finalmente, 65 años antes del 2028. .



En los fundamentos del proyecto -en coincidencia con los diputados de Cambiemos- el gobierno señala que el BAPRO arroja un déficit de 5.000 millones de pesos anuales, con un sistema previsional de 16 mil jubilados con haberes de entre 40 mil y 150 mil pesos, financiados por unos 8 mil empleados activos.



Por otra parte, se modificó, asimismo, el Código Fiscal en el capítulo que alcanza a las cooperativas.



La ley 10.397 y las modificatorias 13.406 y 13.713, son los puntos tocados por la iniciativa sancionada que, según reza en sus fundamentos, pretende una mayor equidad y reforzar la finalidad de aquellas asociaciones.



A ese fin, el texto cambia el carácter de "no alcanzadas" que el Código Fiscal otorga a las actividades de las cooperativas con sus asociados, por el de "exentas".



Además, se efectuará una corrección en la ley de apremio, la 13.406; la iniciativa mejora la eficacia de los procesos y acaba con el abuso del papel utilizado por los organismos judiciales mediante el uso de tecnologías de información y comunicación.