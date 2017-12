18/12/2017 - 20:10 | Política / Camaño: “Esta reforma previsional no estaba en ningún spot de Cambiemos, sino en los papers del FMI” Herramientas: Compartir: ver más imágenes En el marco de su participación en la sesión extraordinaria en la que diputados tratan la ley que recorta ingreso a jubilados, pensionados, asignaciones familiares y veteranos de Malvinas, la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño destacó: “No bajemos el volumen de la voz para que crean que somos los buenos. Los buenos no les roban a los jubilados, pensionados, a los combatientes de Malvinas, ni a las mujeres con la AUH. Para eso no se requiere tener huevos, sino ser hipócrita y olvidar los discursos que hicieron en el pasado”. En referencia al tratamiento de la polémica ley que recorta ingresos a 17 millones de argentinos, Graciela Camaño manifestó: “Lo que está ocurriendo desde hace unos días está vinculado al pésimo manejo que ha hecho Cambiemos de este tema. Durante la campaña buscaron legitimidad a través del voto. Este reforma previsional no estaba en ningún spot, sino en los papers del FMI. Queríamos que el pueblo supiera que este era uno de los temas por los cuales buscaban diputados. El relato y la publicidad oficial llevó al engaño al pueblo, hubo defraudación a la voluntad popular”.



Asimismo, Camaño agregó: “La legitimidad no es una foto un día de una elección, sino una consecución de acontecimientos de gobierno que tiene que lograr el grupo político que tiene la responsabilidad del Estado en el Poder Ejecutivo. Lamento profundamente haber escuchado por parte de un diputado, al cual respetaba, que resumía la expresión del “vamos por todo” cuando dijo que en este tema “tenían huevos” para tratar esta llamada reforma”.



“Las personas más vulnerables de este país a las que afecta esta ley, es un tema muy sensible. El relato tiene cabeza en el Jefe de Gabinete, porque si tomamos el hilo conductor de todos los temas que han venido ocurriendo nos damos cuenta que hay un monje negro en esta historia. A usted le trajeron pescado podrido la semana pasada. Nunca tuvo 129 diputados porque le dijeron que tenían un acuerdo que en realidad no estaba cerrado porque la división de poderes se vulneró. Ese acuerdo se hizo afuera de las puertas de este lugar que se supone que es el lugar de la representación del pueblo. Se lo llevaron por delante a usted y a sus compañeros”, expresó Camaño ante el Presidente de la Cámara, Monzó.



Para concluir, la diputada del Frente Renovador sostuvo: “He vivido la época pasada en este recinto, con colegas que están en otro bloque, otros que ahora son ministros, he vivo muchas sesiones picantes y fuertes donde había que poner el cuerpo porque venían a llevarnos por delante. No nos asustemos. No bajemos el volumen de la voz para que crean que somos los buenos. Los buenos no les roban a los jubilados, pensionados, a los combatientes de Malvinas, ni a las mujeres con la AUH. Para eso no se requiere tener huevos, sino ser hipócrita y olvidar los discursos que hicieron en el pasado”.

