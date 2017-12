Para Vidal, “con el bono, ni los jubilados ni los beneficiarios de las asignaciones van a perder un peso”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó hoy que “con el bono” que otorgará el Gobierno a los jubilados que cobran el haber mínimo “ni los jubiladoes ni todos los beneficiarios de las asignaciones sociales van a perder un peso con relación al sistema que está vigente”.

“Con el bono que el Presidente (Mauricio Macri) firma si la ley sale hoy, ni los jubilados ni todos los beneficiarios de las asignaciones sociales van a perder un peso con relación al sistema que está vigente”, dijo Vidal.



La mandataria oficialista señaló que “nadie está quedándose con la plata de los jubilados, porque toda esa plata se destina a pagar la jubilaciones y no alcanza”.



“Y hace mucho que no alcanza. Lo que no alcanza lo pagamos los argentinos con impuestos y con deuda. Antes era con inflación, ahora es con impuestos y deudas. Lo que estamos discutiendo es cómo vamos a garantizar que los jubilados puedan seguir cobrando con aumentos y no pierdan frente a la inflación”, puntualizó.



En declaraciones radiales, la gobernadora señaló que “nunca se discutió de recortes, sino de cuándo y cómo iba a ser el aumento de las jubilaciones”.



“Nunca el Gobierno planteó que los jubilados iban a ganar menos”, señaló la mandataria provincial, quien además negó que el proyecto de reforma previsional tenga relación con los fondos que la provincia de Buenos Aires recibirá en concepto del Fondo del Conurbano.



“Esos fondos ya estaban previstos y son similares a los que recibió del gobierno nacional en el 2016 y 2017. El fondo recién se cobra a partir del 2019. Es mentira que se le saque a los jubilados para darle a la provincia”, señaló.



Además, Vidal afirmó que “si hay alguien que piensa que hay un proyecto mejor que lo traiga”.

“Insultar al presidente de la Cámara, buscar manifestantes, no le va a resolver el problema a los jubilados. Debatan, si tienen otra propuesta, seria, no para la tribuna, que la traigan, que la vamos a escuchar”, puntualizó.



Por otra parte, consideró que “los grupos violentos no representan a la mayoría de los argentinos”.