Horóscopo correspondiente al sábado 18 de diciembre de 2010

ARIES(21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

- Llega a usted una renovada sensación en su espíritu que lo ayudará a seguir con sus objetivos. Debería aprender a mantener su buen humor, a estabilizarse. Noticia alentadora.

Sugerencia: tratar de ser más paciente y más optimista.



TAURO(21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

- Crece en usted la idea de crecimiento. Llega a su vida una persona que lo ayudará a crecer espiritualmente. Trate de no interrumpir sus planes por motivos que se pueden manejar.

Sugerencia: deberíamos no temer al enfrentar nuevos desafíos.



GEMINIS(22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

- Logra superar un inconveniente que se presenta en el hogar. Los cambios producidos dentro suyo le darán la llave para empezar a ver la posibilidad de ser feliz con lo que tiene.

Sugerencia: finalmente entendemos los mensajes que nos quiere dar la vida.



CANCER(22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

- Un espacio que dedicará a reconectarse con su parte interna. Luz que llega a través de unas palabras de alguien que lo quiere haciéndole ver una realidad que negaba. Aceptación.

Sugerencia: aceptar que los demás nos sugieran cosas.



LEO(24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

- La búsqueda de la perfección en el plano laboral lo llevará a un posible agotamiento psicofísico no recomendable. Trate de disfrutar de sus logros y permita que las cosas se vayan dando en su tiempo.

Sugerencia: el punto es hacer las cosas con gusto y no con angustia o ansiedad.



VIRGO(24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

- Sentirá internamente las ganas de que se produzca un cambio en su vida. Trate de incorporar a su rutina diaria alguna actividad física que sin duda lo ayudará a sentirse mejor.

Sugerencia: aprendemos incluso de nuestro cansancio, busquemos la señal que nos da.



LIBRA(24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

- Le insinúan en su lugar de trabajo que puede haber un cambio positivo. Sea prudente y espere. Buen momento para demostrar sus capacidades innatas y su buena predisposición.

Sugerencia: saber lo que uno puede dar y hacer notar que tiene ganas de darlo.



ESCORPIO(24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

- Comienza una nueva etapa de crecimiento intelectual. Sentirá ganas de cultivar más sus conocimientos. Una reunión con personas de su entorno afectivo le hará muy bien. Noticia.

Sugerencia: respetar las inquietudes que tengamos y hacernos eco de ellas.



SAGITARIO(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

- Se molestaría por una actitud poco agradable de alguien de su entorno laboral. Retoma una actividad que había dejado de lado. Un llamado importante para usted le levanta el ánimo.

Sugerencia: no tomarse las cosas muy a pecho.



CAPRICORNIO(22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

- Se completa un ciclo en su vida afectiva. Las sensaciones que le daría persona que conocerá lo llevará a tratar de mantener ese contacto. Un proyecto laboral puede darse.

Sugerencia: no perder las cosas que nos motivan sentirnos mejor.



PISCIS(20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

- Trate de realizar alguna actividad que lo distienda en este fin de semana. Está en un buen momento que no debería mezclarlo con angustias provocadas por experiencias pasadas.

Sugerencia: aprender a poner punto final a los malos momentos, permitir que las cosas del pasado se las lleve el mismo pasado



ACUARIO(21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

- Proyecto que por ahora no se llevará a cabo. La intención de continuar esa relación la deberá poner en palabras.

Sugerencia: una actitud frontal en el plano sentimental es lo que mejor funciona.