15/12/2017 - 18:46 | Política / Sergio Massa: "Asumimos un compromiso de defensa de los jubilados, y no lo vamos a modificar".

Así lo expresó el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en referencia al proyecto de Ley de Reforma Previsional que impulsa el ejecutivo, y que ayer se vio frustrada luego de una jornada que culminó con graves incidentes y con represión ejercida por las fuerzas de seguridad. Sobre este tema, reiteró que si espacio votará en contra, y aseguró: "Esto no es una reforma provisional, es un recorte a las jubilaciones, a las pensiones de los veteranos de Malvinas, y a las asignaciones familiares y universales. Pero los jubilados son los más afectados. Esto es una Ley que pretende recortar todos esos beneficios previsionales, disfrazado de reforma".



En declaraciones radiales, sobre el proyecto que impulsa el ejecutivo, el líder del Frente Renovador advirtió: “No estamos discutiendo una reforma previsional, porque eso supone que se trabajó con un bono demográfico que describe como es la evolución de su población, y como eso va a afectar el mercado de trabajo”, indicó.



Y añadió: “El sistema no aguanta más, porque le han cargado pagos que no eran de la seguridad social, el ejemplo más reciente es la reparación histórica, que solo tuvo impacto en menos de un millón, y lo que termina pasando es que eso te modifica las cuentas de la seguridad social. Pero otro problema es cómo va a evolucionar el mercado de trabajo en los próximos años, donde la revolución del conocimiento está cambiando las reglas a pasos agigantados”.



Sobre la medida que intenta llevar adelante el gobierno, Massa enfatizó: “Esto no es una reforma provisional, es un recorte a las jubilaciones, a las pensiones de los veteranos de Malvinas, y a las asignaciones familiares y universales. Pero los jubilados son los más afectados. Esto es una Ley que pretende recortar todos esos beneficios previsionales, disfrazado de reforma”.

Consultado sobre la posición del espacio que lidera respecto a este proyecto, adelantó: “Nuestro bloque no solo vota en contra, sino que además emitió un dictamen de minoría y un paquete de mejoras, con un cambio en el mecanismo de empalme. Aspiramos a que si van a modificar la formula, lo pongan en marcha en abril. Porque esto es como que te digan que tenemos que llegar al décimo piso, podes empezar desde el tercer piso o desde la planta baja. Por eso lo que tiene que hacer el gobierno es decir que no le cierran las cuentas y que le van a recortar a los jubilados, que no vistan al mono de seda. También se trató la reforma tributaria, y es absurdo pensar que le bajas impuestos a Philip Morris pero le recortas el salario a un jubilado”.



Sobre las versiones desprendidas desde el Gobierno de un supuesto acercamiento entre el Frente Renovador y otros espacios de la oposición, sostuvo: “Yo creo que el gobierno modifica el discurso de acuerdo a la semana. Si haces lo que te digo sos bueno y si no haces lo que te digo sos malo. Pero en la Argentina hay democracia, y hay que votar de acuerdo a las ideas y a nuestros representados. En nuestro espacio ingresaron cuatro diputados y asumimos un compromiso de defensa de los jubilados, del trabajador y de la clase media, y no lo vamos a modificar. Queremos que al gobierno le vaya bien, pero no a costa de los jubilados”.



Por último, sobre la postura de la diputada Elisa Carrió en la jornada de ayer, resaltó: “Ayer cuando vi su posición respecto al operativo de seguridad, compartí su análisis, aunque tenemos miradas muy distintas. Pero comparto en que el operativo fue un despropósito”.

