15/12/2017 - 18:37 | Espectáculos / Abel Pintos afronta el desafío de dos recitales en River con su fiesta “Abelera” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Tal vez en uno de sus picos máximos de popularidad y reconocimiento no solo nacional, sino mundial, el cantautor Abel Pintos realizará mañana su primer concierto en el estadio “Monumental”, en donde habrá unas 40.000 personas que agotaron las entradas a poco de colocarse a la venta, hace tres meses. Este será el primer recital de Pintos en River, algo que repetirá el lunes 18, fecha que modificó a la original que iba a ser el domingo 17 debido a las elecciones en el club “millonario”.

Pintos no solo hará temas de su último disco “Once”, sino que recorrerá gran parte de su carrera de 22 años, en donde del folclore arribó a un género más melódico y hasta pop.



Pese a la anunciada lluvia que se prevé que mañana azotará la ciudad de Buenos Aires, desde el entorno del músico señalaron a la agencia NA que “el show se hará igual” y confiaron en que a la hora prevista para el show ya habrán pasado los nubarrones.



Si bien ya no hay localidades para el show de mañana, aún quedan populares para el lunes 18, a $ 600 más cargo por el servicio de compra online.



Ganador de tres Premios Gardel y siendo el cantante más convocante desde hace algunos años en la escena de la canción popular, Pintos afronta el desafío de dos River, un escenario que como él mismo calificó “tiene su propia historia”.



Para el primer show uno de los artistas invitados será Nahuel Pennisi, quien desde hace tiempo mantiene una buena relación con el hombre nacido en Ingeniero White, cerca de Bahía Blanca, mientras que el martes el que estará junto a él será Benjamín Amadeo.



El escenario en River estará ubicado de espaldas a la calle Udaondo, o sea, a lo ancho del estadio “Antonio Vespucio Liberti” y no de usando el largo del campo de juego, en donde sí estarán las plateas preferenciales.



“Es sellar, de alguna manera, un tipo de relación que es la que establecimos con el público en estos 22 años. No solo con los que me siguen de siempre, sino con los que se sumaron ahora.



Por eso la confianza que tenemos con el público alcanzó un nivel tan sólido y amoroso, que merecía ser sellado y festejado”, comentó Pintos hace semanas en una entrevista con NA.



Luego de los recitales en el “Monumental” la idea de Pintos es presentarse en el Festival de Cosquín y tomarse vacaciones para afrontar posteriormente lo que será su nueva producción artística. Volver