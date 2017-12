El gobierno cuestionó a los “piqueteros del recinto” y resaltó que la reforma previsional “tiene que salir” sin cambios

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, acusó hoy a diputados opositores de impedir la sesión por la reforma previsional y los definió como “piqueteros del recinto”, al tiempo que resaltó que el oficialismo insistirá con la iniciativa sin introducirle cambios porque “esa ley tiene que salir de esa forma”.



El funcionario nacional también se refirió a los incidentes que se registraron en las inmediaciones del Congreso y remarcó que “las fuerzas de seguridad trataron de proteger una institución de la democracia”.



Luego de que se frustrara la intención del Gobierno de sesionar y aprobar este jueves la reforma previsional, el ministro coordinador decidió realizar una conferencia de prensa en la Casa Rosada para plantear la postura del Gobierno al respecto.



En ese marco, el referente del PRO consideró que en la Cámara de Diputados hubo “una acción deliberada de violencia y de búsqueda de bloqueo, no ya de una idea, sino del funcionamiento moral de una institución”.



“Vimos hoy como ayer la búsqueda clara, primero desde la calle, y después en el propio recinto cruzando una raya que no se había cruzado en el último tiempo en la Argentina, convirtiéndose en piqueteros del recinto de la Cámara de Diputados, algo que la oposición nunca hizo en los doce años en los que vimos un kirchnerismo atropellando muchas veces el debate y la actividad parlamentaria”, se quejó.



Consultado sobre si ante el fracaso de este jueves el Gobierno introducirá modificaciones en el proyecto, Peña lo descartó: “No creemos que por la violencia de minorías muy minoritarias y violentas se tenga que modificar un debate parlamentario. Sería muy triste para la democracia que la extorsión de los violentos modifique un diálogo y un debate”.



“Si en el recinto, en el diálogo, existiesen argumentos, ahí se podría dar el debate donde se tiene que dar, en la Cámara de Diputados. Pero nosotros estamos convencidos de que este proyecto es bueno y que refleja ese consenso logrado con los gobernadores y la mayoría de las voluntades en el Parlamento. Creemos que esa ley tiene que salir de esa forma”, agregó.



A la vez, el jefe de Gabinete evitó dar precisiones sobre para cuándo se convocará a una nueva sesión y señaló que van a “trabajar con las autoridades parlamentarias para ver cuándo es el mejor momento para seguir avanzando no sólo en esta discusión, sino en la implementación de un consenso amplio que se ha logrado que permite dar previsibilidad y sustentabilidad a la cuestión del Estado en la Argentina a nivel nacional y provincial”.



“Las autoridades parlamentarias sabrán cuál es el mejor momento para poder retomar esta discusión”, afirmó el funcionario nacional.



Peña también criticó a las organizaciones políticas y sociales que protagonizaron los incidentes en las inmediaciones del Palacio Legislativo y cuestionó a los diputados opositores por convocar a la movilización.



“Si el ejemplo que dieron, vergonzoso, algunos diputados de la Nación, algunos con una trayectoria de muchos años, intentando agredir físicamente a diputados en el recinto. Si ellos dieron ese ejemplo, ¿qué hubiera quedado para los encapuchados y los que tiraron piedras y vallas? Las fuerzas de seguridad trataron de proteger una institución de la democracia”, aseveró.



Al respecto, consideró que “miles de personas tirando piedras y palos no tiene nada que ver con una protesta social, sino con un intento violento de impedir el normal desarrollo de una institución democrática”.



El jefe de Gabinete justificó, además, el inmenso operativo de seguridad que blindó desde temprano el Palacio Legislativo: “Lo que ocurrió centralmente es que todavía está en marcha el operativo en el marco de la cumbre de la OMC y en función de eso se hizo un comando conjunto entre las fuerzas nacionales y de la Ciudad”.



“La forma de evitar la violencia es dando los debates en la democracia, en el Congreso, no generando violencia que después se va retroalimentando. Tenemos que llamar a la paz entre todos, sentarnos, dialogar, debatir, se vota y los que tienen más votos consiguen avanzar, y después se sigue trabajando. Ese es el camino”, indicó.



Finalmente, Peña comentó que “el Presidente (Mauricio Macri) como todo el Gobierno ha estado en comunicación y contacto centralemente con los gobernadores, que han sido los que han suscripto el pacto y compromiso fiscal”.



“Como lo hemos hecho todos y en el marco de la búsqueda de llevar adelante nada más y nada menos que la palabra empeñada por todas las provincias”, agregó.