Carrió apuntó a Patricia Bullrich por el operativo de seguridad y advirtió: “la ministra tiene que parar”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, cuestionó hoy a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por hacer "ostentación de la fuerza", tras considerar que no eran "necesarios" tantos gendarmes en el operativo que valló el Congreso por las protestas en contra de la reforma previsional. "No se necesitan tantos gendarmes, la ministra de Seguridad tiene que parar", afirmó Carrió en declaraciones a la prensa en el Congreso, tras levantarse la sesión especial en la que iba a tratarse el proyecto que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.



La legisladora de Cambiemos afirmó que “no hay que hacer tanta ostentación de la fuerza, no es bueno”, al referirse al amplio operativo que implementó el Ministerio de Seguridad.



En tanto, en declaraciones a radio La Red, la líder de la CC se refirió a la caída de la sesión especial que el oficialismo había convocado para este jueves y evaluó que “es obvia la conspiración de un sector del PJ”.



“Pero hay que apartarse, hay que ir por la línea de la no violencia, quiero dejar tranquilos a los jubilados porque yo ya había acordado con el Gobierno la compensación de marzo, por eso acordé la ley y va a salir por ley o por decreto, no va a haber ninguna injusticia, se le reconoce el 82% a los que aportaron que era lo que veníamos buscando, se les ha pagado las deudas anteriores, van a tener una mejor actualización y una compensación por estos seis meses donde cambia el cálculo”, subrayó.



Carrió aseguró que se levantó la sesión “porque no iba a haber votos, en este clima de violencia institucional no se puede funcionar”.



"Cuando vi a muchos Diputados del FpV que venían a ponerse tan violentos y patoteros me acordé de los 70, yo lo viví y por eso paré la violencia", resaltó la diputada nacional.( NA)