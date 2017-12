14/12/2017 - 18:58 | Política / Sergio Massa: “Argentina no se construye sobre la base de la división por eso tenemos que construir la paz social y bajar el nivel de agresión” Herramientas: Compartir: ver más imágenes De esta manera, Sergio Massa repudió los hechos violentos en el marco de la escandalosa sesión en la que se frustró el debate de la polémica ley previsional que recorta ingreso a jubilados, pensionados, asignaciones familiares y veteranos de Malvinas. Tras la violenta represión ejercida por fuerzas nacionales en los alrededores del Congreso de la Nación y de la escandalosa sesión en Diputados, Sergio Massa sostuvo: "Hoy es un día triste porque se genera la idea de que nadie escucha a nadie, se trata de imponer por la fuerza lo que debería lograrse con diálogo”.



Y amplió: “En un tema tan sensible como es la reforma del sistema jubilatorio o de impuestos, es muy importante que haya diálogo y capacidad de escuchar al otro. Desgraciadamente estamos viendo que la idea permanente termina siendo ver quién impone su voluntad y no cómo se resuelven los problemas".



Sobre la ley que se encontraba en tratamiento, el líder del Frente Renovador explicó: “Esto no es una reforma previsional, es un recorte de las jubilaciones, de las AUH, de las asignaciones familiares y de las pensiones de veteranos de Malvinas, porque si fuera una reforma hubiera habido presentación de las diferentes variables implicadas”.



“La reforma previsional se hace con muchos estudios en la mano, no se hace en 15 días juntando la Comisión sin presentar a los miembros, cambiando al presidente porque el que está no te gusta porque vota en contra. A Mirta Tundis la sacaron sin notificarla, porque está en contra de este recorte a los jubilados. La presentación no está en el Boletín de la cámara, ni tampoco está publicado quiénes son los miembros”, advirtió.



En referencia a la posición de su bloque en el Congreso de la Nación, Massa afirmó: “Nuestros diputados iban a votar en contra de este recorte, porque cuando haces la cuenta, te encontrás con que hay pérdida de ingresos para jubilados. Hace algunas semanas estamos plantando que no hay empalme y hay pérdida, lo único que nos respondieron es que éramos unos mentirosos. Pero la matemática es la matemática. Hasta anoche vi al presidente de la comisión de presupuesto diciendo que no había pérdida, acabo de escuchar a un funcionario del gobierno diciendo que no hay pérdida. El problema es que no se le puede mentir a todos todo el tiempo, por más marketing que se haga”.



Consultado sobre los hechos de violencia, Massa manifestó: “Argentina no se construye sobre la base de la división por eso tenemos que construir la paz social y bajar el nivel de agresión. Todos tenemos que repudiar la violencia de hoy. Entiendo que todo el tiempo haya una idea de seguir manteniendo el negocio de la grieta, pero el problema es que en el medio se llevan puesto a los jubilados, veteranos, laburantes”.



Para concluir, Sergio Massa expresó: "Más allá del resultado electoral, uno tiene que defender los valores en los que cree. Yo creo en la Argentina de la paz y el progreso, de la movilidad social ascendente y para eso necesitamos un estado que defienda a sus laburantes y le ponga límites a la idea de renta ilimitada que plantean muchos sectores económicos en la Argentina. Ojalá de lo doloroso de hoy aprendamos que en diálogo y en paz, podemos encontrar las mejores soluciones para la Argentina".