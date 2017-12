14/12/2017 - 18:15 | Zonales / Tigre Tigre distinguió la labor de la Policía en su día Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente Julio Zamora, encabezó el acto en el que se entregaron reconocimientos y menciones especiales a los agentes por su mérito y desempeño como servidores públicos. ver video

En el marco del Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Tigre realizó un homenaje a los efectivos, por su comprometida labor y destacada trayectoria en la fuerza. El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó el acto en los jardines del Museo de Arte junto a autoridades policiales y municipales.



Al respecto, Zamora afirmó: "El trabajo en equipo de la Policía local, la Policía de la Provincia, Prefectura y los grupos de Gendarmería que colaboran en la tarea de seguridad, nos han posicionado como un municipio líder en materia de políticas de seguridad e innovación", y agregó: "Entre los agentes reconocidos, hay 6 que usaron el sistema de RCP y pudieron salvar una vida. Eso nos llena de orgullo y habla de que el trabajo articulado produce hechos concretos que ayudan a los vecinos a vivir mejor, a estar más seguros, a disfrutar de los espacios públicos de la ciudad".



El intendente además expresó un reclamo a la provincia: "En materia de policía local tenemos 250 efectivos, pero faltarían 150 más para cumplir el compromiso que asumió el ministro de Seguridad al decir que habría un policía cada 1.000 habitantes. De todas formas, seguiremos insistiendo. Hemos recibido dos lanchas y motos de agua para la zona de Islas y eso es un gran avance porque el sector es muy grande y muchas veces no contamos con todos los recursos para acceder".







Luego de la entonación de las estrofas del Himno Nacional y el toque de queda en memoria de los caídos en cumplimiento del deber, se entregaron menciones especiales en reconocimiento por su labor destacada a oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires, y a agentes del Centro de operaciones Tigre (COT).



El comisario general de Zona Norte, Sergio Pérez, dijo: "El municipio siempre nos agasaja y eso es un gran estímulo para nosotros. Trabajamos de forma conjunta desde hace muchos años y hemos logrado buenos resultados en la prevención del delito. Tigre se ha consolidado como un modelo de seguridad en el país y sin dudas es un ejemplo a seguir".



Por su parte, el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo, expresó: "Desde el municipio acompañamos y homenajeamos no solo al policía, sino también a su familia que es la que cada día respalda a esos hombres y mujeres que se brindan al cumplimiento del deber y no saben si van a volver a sus casas. Estamos haciendo un gran trabajo que muestra estadísticas muy favorables. El mundo viene a ver lo que estamos haciendo en Tigre y estamos orgullosos de eso. El delito va mutando, se va transformando y no hay que bajar los brazos".



Las autoridades presentes dieron una mención de honor al comisario inspector, Lucas Borge, por su trabajo en el esclarecimiento del robo al Banco Industrial de Tigre, dónde se logró la detención de la peligrosa "Banda del Fal".



"Estamos muy contentos de festejar tantos años de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y ser reconocidos en nuestro labor. Gracias a los recursos que pone a disposición el Municipio de Tigre, como el factor humano y la tecnología, se nos hace más fácil nuestro trabajo diario en la prevención del delito", destacó el jefe Departamental Conurbano Norte, comisario mayor Hugo Natiello.



Con su Sistema de Protección Ciudadana, el Municipio de Tigre es pionero en materia de combate del delito en todas sus formas. Su modelo es admirado y replicado por ciudades de todo el país y de América latina. Cuenta con más de 1.500 cámaras distribuidas a lo largo del partido, con las cuales se monitorea y se informa sobre hechos de inseguridad, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden. Todo ello es apoyado por los más de 100 móviles de Protección Ciudadana, sumados a los de Defensa Civil y Tránsito que patrullan por cuadrilla cada localidad, interviniendo rápidamente ante cualquier alerta.







Actualmente, más de 60.000 ciudadanos están adheridos a Alerta Tigre Global, a través de botones de pánico domiciliarios y una aplicación totalmente gratuita que permite que cualquier vecino utilice su teléfono celular para enviar alertas georeferenciadas. Entre las ventajas del sistema, se destaca la posibilidad de derivar situaciones de emergencia a los diferentes agentes externos, como Centro de Operaciones Tigre (COT), Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Servicio de Emergencias Tigre (SET), entre otros, para obtener una respuesta instantánea en el lugar de los hechos.



Estuvieron también presentes en el acto: la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi; los concejales Gisela Zamora, Malena Galmarini, Luis Samyn Ducó, Fernando Mantelli, Rodrigo Molinos y Sonia Gatarri; el coordinador de la Policía Local, comisario mayor Marcelo Niro; el jefe Distrital comisario José María Palomeque; el jefe de Comando Patrulla Tigre, comisario inspector Daniel Quevedo; el jefe de la Sub DDI, comisario inspector Lucas Borge; demás autoridades municipales y policiales; representantes de organizaciones de la sociedad civil; vecinos; entre otros.

