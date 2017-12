13/12/2017 - 19:39 | Política / Sergio Massa: “Esto no es una reforma previsional, esto es un recorte de jubilaciones” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Sergio Massa reafirmó el compromiso del Frente Renovador de oponerse al recorte de jubilaciones planteado por el Gobierno al afirmar: “Este fue nuestro compromiso en octubre con el ciudadano cuando votó, y ahora es nuestra responsabilidad y la de cada uno de nuestros diputados, por eso vamos a votar en contra”. En esta línea, Sergio Massa sostuvo: “En las últimas elecciones, asumimos un compromiso con el ciudadano. En el caso de los jubilados, nuestro compromiso era de no permitir recorte de las jubilaciones”.



Asimismo, el líder del Frente Renovador indicó que “el Gobierno no presentó una reforma previsional, presentó una nueva forma de cálculo para recortar jubilaciones y ahorrar plata que le dio a las provincias. Por eso vamos a votar en contra, para defender a los jubilados, y para proteger el ingreso del bolsillo de cada uno de ellos”.



Massa también destacó: “Esto no es una reforma previsional, esto es un recorte de jubilaciones disfrazado con palabras. Están generando una forma de cálculo que evita que el Gobierno le tenga que pagar un 12% más a cada jubilado. El Gobierno se ahorra cerca de 70 mil millones de pesos, distribuye una parte en las provincias y la otra parte se la ahorra de las cuentas públicas y muestra números mejores para el pago de deuda pública”.



En referencia a este ítem, Massa amplió: “Es curioso que la misma cantidad que nos estamos “ahorrando” supuestamente en el pago de jubilaciones, es la misma cantidad que aumentó el pago de obligaciones de deuda para el año que viene”.



“La fórmula actual de jubilaciones combina los ingresos del Estado con el aumento de sueldos. Se genera un esquema virtuoso en el cual cuando el país crece, los jubilados mejoran su porcentaje de distribución de renta. El Gobierno plantea que los jubilados no sean socios del crecimiento, sino que se congelen las jubilaciones y solamente vayan apareados al aumento de precios. Este recorte en las jubilaciones significa un changuito menos por mes en un matrimonio de jubilados”, explicó.



“Nuestra responsabilidad es que nuestros diputados voten en contra para ayudar a toma conciencia de que lo que está en discusión mañana no es una reforma jubilatoria, sino un recorte de las jubilaciones. Están cortando el hilo por lo más delgado, por donde más duele que son nuestros abuelos. Un país que no respeta a sus mayores es un país que no tiene futuro”, reflexionó.



Consultado sobre la reforma tributaria, Massa sostuvo: “Volvimos a la lógica de que un trabajador por limpiar los baños en una estación de servicio, llega su aguinaldo, y en lugar de usar la plata para las fiestas tiene que pagarle al Estado mientras a la renta financiera sólo se le aplica el 5%. A un trabajador se le descuenta el 35% del aguinaldo y a los que timbean la plata en bonos, sólo se les retiene el 5%”.



"El Gobierno tiene una elección, que es beneficiar los balances de las grandes empresas y hacer que el esfuerzo lo termine haciendo el trabajador y el jubilado, nosotros creemos que la Argentina tiene otro camino, vinculado a su clase media y trabajadora y al poder de compra de los jubilados porque nuestra economía depende de los jubilados", concluyó Sergio Massa.