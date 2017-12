13/12/2017 - 19:08 | Información General / Amplían el procesamiento de Aníbal Fernández por el “Fútbol para Todos” y le traban millonario embargo Herramientas: Compartir: La jueza federal María Servini de Cubría amplió hoy el procesamiento contra el ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández en la causa del “Fútbol Para Todos” por irregularidades en la contratación con el único auspiciante, la firma de camiones Iveco.

Fuentes judiciales informaron a NA que la jueza procesó ahora al ex funcionario kirchnerista bajo el cargo de “administración fraudulenta” y le trabó un embargo de 50 millones de pesos.

Por otra parte, Servini de Cubrìa decretó la falta de mérito para Luis Segura, ex titular de la AFA, y Miguel Silva, secretario general de esa entidad.



En la causa, la jueza además decretó el procesamiento de Antonio Rigano, exCEO de IVECO; y la falta de mérito de su sucesor en el cargo, Marcus Cheistwer.



Se trata del segundo procesamiento en contra del ex jefe de Gabinete pues ya tenía uno por incumplimiento de los deberes de funcionario público, junto con los también ex funcionarios Jorge Capitanich y Gabriel Mariotto, ex administrador del “Fútbol para Todos”.



También fueron procesados en aquella oportunidad Luis Segura, Carlos Portell, Rubén Raposso, y Rafael Savino bajo el cargo de administración fraudulenta agravada por el manejo de los fondos públicos del programa “Fútbol Para Todos”.



Otro ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, cuenta con falta de mérito dictada por la Cámara Federal.



La causa del “Fútbol Para Todos” se inició en el 2014 ante la denuncia presentada por la ahora diputada Graciela Ocaña sobre supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos del programa, y luego la jueza avanzó en el capítulo sobre el auspiciante.



El primer convenio que se firmó en 2010 fue de 7 millones de pesos, el segundo en el 2011 de 9 millones, el tercero en 2012 de 6 millones, el cuarto también de ese año en 19 millones, el quinto en 2014 de 20 millones y el último, el sexto, en el 2015, por 28 millones.



Por todos IVECO entregó camiones como canje por minutos de publicidad en televisión en el programa “Fútbol Para Todos”, aunque en las últimas además de parte en unidades motorizadas, pagó dinero en efectivo.



Semanas atrás declaró en la causa el exCEO de IVECO Natale Rigano y dijo que la negociación por la contraprestación en minutos de aire en el programa “Fútbol Para Todos” era con la Jefatura de Gabinete de Ministros, en clara contradicción a lo señalado por Aníbal Fernández, quien aseguró que la empresa llegó invitada al programa de la mano de la AFA.



La declaración del exCEO fue luego de que un informe de la Auditoría General de la Nación estableció que el contrato por minutos de publicidad fue desfavorable para el Estado Nacional.

Además, aclaró Rigano, en ese primer encuentro le hizo saber a Aníbal Fernández que la intención de la empresa era pagar con la entrega de camiones al Estado Nacional a cambio de minutos de aire en el programa “Fútbol Para Todos” porque ellos ya tenían un “stock” importante de unidades.



“Él me contestó que era una cosa que no podía decidir él solo, que tenía que ser discutida a nivel del gabinete, con otros ministerios”, señaló, y agregó que lo puso en contacto además con la gente de “Fútbol Para Todos”.



“Tuve reuniones también con Abal Medina, Capitanich y con sus jefes de gabinete. Cuando ya estaba todo arreglado, las negociaciones se referían a los aumentos y a la cantidad de camiones en proporción al precio”, explicó.



También dijo que el contrato les llegaba de Jefatura de Gabinete de Ministros “con intervención de la SIGEN y sus áreas de Legales del gobierno” y que luego de ser analizado por la empresa se aprobaba. Volver