Julio Zamora: “El TIF brinda herramientas fundamentales para mejorar el futuro de los vecinos de Tigre”

Lo afirmó intendente durante la entrega de certificados del Tigre Instituto Formativo (TIF) a los más de mil alumnos que se capacitaron en diferentes oficios. En los siete años que lleva el programa impulsado por el municipio, un 83% de los egresados se vinculó al mercado laboral. ver video



El intendente Julio Zamora destacó que el Tigre Instituto Formativo (TIF) brinda herramientas fundamentales para mejorar el futuro de los vecinos del distrito. Lo hizo en el marco de la entrega de certificados del programa de formación laboral que impulsa el municipio. Más de mil alumnos se capacitaron gratuitamente durante el segundo semestre en 60 cursos diferentes.



En la ceremonia celebrada en el microestadio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en General Pacheco, Zamora expresó: “El TIF brinda herramientas fundamentales para mejorar el futuro de los vecinos de Tigre. Es un esfuerzo que hace toda la comunidad local, ya que invierten su tiempo y recursos para capacitar a otras personas que lo necesitan”. Además, anticipó: "Vamos a ampliar la oferta en los talleres para capacitar en materia de tecnología. El mundo que se viene es muy cambiante y necesitamos crear medios eficientes".



El TIF es una iniciativa municipal que ofrece capacitaciones gratuitas en sedes de Tigre Centro, Tigre Sur y El Talar. Su principal objetivo es mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral de los ciudadanos. En los siete años que lleva el programa, un 83% de los egresados se vinculó al mercado laboral, de los cuales, un 30% logró conseguir trabajo estable y el 53% pudo comenzar un emprendimiento propio. En 2017, se instruyeron más de 2000 vecinos en diferentes rubros.



"El municipio está llevando adelante un gran trabajo en materia de capacitación laboral. Nos genera satisfacción poder aportar soluciones concretas que ayuden a la comunidad", destacó el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla.



El inicio del evento contó con la participación del grupo musical Epoca's, conformado en la década de los 80' por los vecinos Gustavo y Cesar, quienes animaron a los presentes con un tributo al Rock Nacional. Poco antes del comienzo de la entrega de certificados, también se presentó la compañía artística "Miguel de Güemes" con un repertorio de danzas folclóricas.



La concejala Gisela Zamora estuvo presente en la UTN y expresó: "Sin dudas que capacitarse en los diferentes oficios son oportunidades que se abren para lograr ingresar a un mercado laboral que cada vez es más complejo. Veo muchos jóvenes que se interesan en aprender y eso habla de que tienen voluntad de progresar".



Los cursos del TIF incluyeron rubros como construcción, gastronomía, decoración de tortas, operario de máquinas, textil, depilación, repostería, pastelería, gestión empresarial, instrucción al trabajo, asistente de peluquería, virofusión, mosaiquismo, recursos humanos, introducción a la marroquinería, creatividad, técnicos en refrigeración, bordado, reparación de PC y fotografía. La cantidad de inscriptos, durante todo el periodo anual, superó el promedio de años anteriores, aumentando así la búsqueda de empleo por parte de los vecinos tigrenses.



Sara, vecina de Ricardo Rojas que recibió su diploma en electricidad, expresó: "Yo pude conseguir trabajo en tres lugares a partir de la enseñanza en el TIF. Aconsejo que se animen a venir a estudiar porque es muy bueno”. En tanto que Daniel, capacitado en asistente de peluquería, dijo: "Agradezco la ayuda del municipio. No tuve la posibilidad de ir a una universidad y esto me permite salir adelante y poder progresar".



Para quienes estén interesados en las capacitaciones de Tigre Instituto Formativo del próximo año, deberán acercarse la calle Almirante Brown 647, Carupá. De lunes a jueves de 8 a 14hs. No se requieren conocimientos previos y para inscribirse solo se necesita el DNI, residir en el distrito y tener entre 18 a 65 años. Por consultas comunicarse al 4749 6141 / 9419 o vía correo electrónico a capacitacionlaboral@tigre.gov. ar. Facebook: Capacitación Laboral Tigre.





Estuvieron presentes: el concejal Rodrigo Molinos; el subsecretario de Empleo y Producción, Eduardo Adelinet; el director general de Entidades Intermedias, Ariel Arnedo; la directora del TIF, Ana San José; el director general de la Juventud, Santiago Castillo y el director de Transporte, Marcelo Marina.