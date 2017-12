12/12/2017 - 18:43 | Actualidad / Vidal recorrió las instalaciones del SAME de Pilar Herramientas: Compartir: ver más imágenes La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, visitó el Centro de Operaciones Municipales (COM) del partido bonaerense de Pilar, donde funciona el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) local desde abril de este año. El Intendente Nicolás Ducoté recibió hoy a la Gobernadora María Eugenia Vidal y recorrieron juntos las instalaciones del Centro de Operaciones Municipal (COM) y las nuevas ambulancias del SAME. Luego, visitaron el IAE (Instituto de Altos Estudios Empresariales), donde Vidal recibió el Premio CONSENSUS 2017 al Diálogo y Construcción de Consenso.



Al respecto, Ducoté destacó: “Estoy contento de acompañar a la gobernadora en esta visita que tiene que ver en una parte con Salud, dónde recorrimos el SAME y el Centro de Operaciones Municipales y, por otro lado, en el IAE hablando de la generación de consenso, de diálogo y de cómo sostener valores en la vida pública que comprometan a más gente con el bien común".



"María Eugenia es una mujer con una fuerza y un conocimiento tan profundo de lo que necesita la Provincia y Pilar tiene un lugar especial en su corazón. Venir una y otra vez a nuestro distrito y comprobar la forma en que está avanzando el sistema de salud, la seguridad y de lo que podemos continuar haciendo entre el municipio, la Provincia y la Nación para generar el progreso barrio por barrio, es valorable. Confiamos que en el 2018 vamos a hacer más cosas juntos", agregó el jefe comunal.



En tanto, el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Andrés Scarsi, remarcó: "Hoy estamos cubriendo 37 municipios con un SAME muy similar al que vemos hoy acá en Pilar, pero con el traje a medida de cada distrito. Eso se pudo hacer por una definición de la política pública que marca la gobernadora Vidal y también con la intervención de cada intendente que logra que esto funcione, que no es poca cosa".



Hace unos días, Pilar sumó 6 nuevas ambulancias para fortalecer su sistema de salud que pasaron a formar parte de la flota perteneciente del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Las mismas ya entraron en funcionamiento en el distrito para mejorar las prestaciones sanitarias en Pilar, llegando a un total de 13 vehículos con los que cuenta el distrito hasta el momento.

Estuvieron presentes en la recorrida por el COM, Mariela Paz, secretaria de Salud municipal; y Fernando Martínez, secretario de Seguridad. Volver